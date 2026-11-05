Siêu mẫu Miranda Kerr lộ lý do từ chối tái xuất Victoria's Secret ở tuổi 43

Theo Page Six, trong tập mới nhất của podcast Not Skinny But Not Fat, Miranda Kerr lần đầu chia sẻ lý do không tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2026 dù nhận được lời mời từ thương hiệu nội y nổi tiếng.

Miranda Kerr lần đầu chia sẻ lý do không tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Siêu mẫu Australia thừa nhận cô đã suy nghĩ rất nghiêm túc về cơ hội tái xuất, đặc biệt khi lần cuối cùng trình diễn cho Victoria's Secret là vào năm 2012. Tuy nhiên, ý tưởng trở lại sàn diễn nội y khiến Miranda Kerr cảm thấy lo lắng.

"Mọi người đều mặc đồ lót trên sàn diễn. Tôi đã 43 tuổi và là mẹ của bốn cậu con trai", cô chia sẻ.

Miranda Kerr cho biết bản thân đã thử thiền để tìm kiếm sự bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Dù vậy, cảm giác bất an vẫn không biến mất. "Tôi cảm thấy như có một nút thắt trong bụng. Dù cố gắng thiền và xoa dịu cảm giác ấy, nó vẫn ở đó", nữ siêu mẫu kể.

Cuối cùng, Miranda Kerr tự đặt câu hỏi rằng bản thân sẽ cảm thấy thế nào nếu không tham gia chương trình. Ngay khi nghĩ đến việc từ chối, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đó cũng là thời điểm người đẹp nhận ra quyết định phù hợp nhất với mình.

Miranda Kerr cho biết bản thân đã thử thiền để tìm kiếm sự bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định.

Dù nhiều thành viên trong ê-kíp mong muốn cô trở lại Victoria's Secret, Miranda Kerr vẫn lựa chọn lắng nghe cảm xúc cá nhân. "Đó là câu chuyện của ngày trước, còn bây giờ là một giai đoạn khác trong cuộc đời tôi", cô giải thích.

Tuy nhiên, cựu thiên thần nội y khẳng định bản thân vẫn trân trọng những kỷ niệm đẹp với Victoria's Secret. "Thật vinh dự khi họ muốn tôi trở lại sàn diễn ở tuổi 43, khi đã là mẹ của bốn đứa trẻ. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì vẫn nhận được lời mời", Miranda Kerr bày tỏ.

Miranda Kerr từng sáu lần trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, bắt đầu từ năm 2006, và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thương hiệu. Đáng chú ý, việc từ chối Victoria's Secret không đồng nghĩa với chuyện siêu mẫu Australia quyết định giải nghệ.

Miranda Kerr từng sáu lần trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show, bắt đầu từ năm 2006.

Tháng 9 vừa qua, Miranda Kerr bất ngờ tái xuất sàn diễn trong chương trình của Stella McCartney, đánh dấu lần trở lại sau gần một thập kỷ vắng bóng tại các show thời trang. Cô cho biết cảm giác trước buổi trình diễn này hoàn toàn khác với sự lo lắng khi nghĩ đến việc mặc nội y trên sàn diễn Victoria's Secret.

Ở tuổi 43, Miranda Kerr hiện dành nhiều thời gian phát triển thương hiệu chăm sóc da và chăm sóc gia đình. Siêu mẫu có con trai Flynn (15 tuổi) với chồng cũ Orlando Bloom. Sau khi kết hôn với doanh nhân Evan Spiegel vào năm 2017, cô tiếp tục đón ba con trai Hart, Myles và Pierre.

Với Miranda Kerr, việc từ chối lời mời lần này không xuất phát từ sự thiếu trân trọng dành cho Victoria's Secret, mà đơn giản bởi cô đã bước sang một giai đoạn mới, với những ưu tiên khác trong cuộc sống.