Siêu mẫu Heidi Klum hé lộ tạo hình Halloween 2026

Theo Page Six, mới đây, Heidi Klum đăng tải lên trang Instagram cá nhân một bức ảnh cận cảnh, hé lộ chi tiết trong bộ trang phục mà cô chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween thường niên. Tuy nhiên, thay vì công bố toàn bộ tạo hình, siêu mẫu 53 tuổi chỉ chia sẻ một góc nhỏ với bề mặt trông ẩm ướt, nhớp nháp và có phần đáng sợ.

Đi kèm hình ảnh, Heidi Klum viết: "Đoán xem tôi sẽ hóa trang thành gì? Chỉ còn một tuần nữa thôi...".

Hình ảnh chuẩn bị cho Halloween 2026 được Heidi Klum chia sẻ.

Nữ siêu mẫu cũng sử dụng hàng loạt biểu tượng liên quan đến Halloween như ma quỷ, bí ngô, máu, dơi và mạng nhện, càng khiến người theo dõi tò mò về ý tưởng năm nay.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều khán giả bắt đầu đưa ra những dự đoán khác nhau. Một số người cho rằng chi tiết trong bức ảnh trông giống các cơ quan nội tạng, trong khi những người khác liên tưởng đến sinh vật sống dưới nước.

"Trông giống nội tạng quá", một khán giả bình luận. Một người khác dự đoán: "Có thể là thứ gì đó dưới nước". Thậm chí, có ý kiến liên tưởng tạo hình mới của Heidi Klum đến sinh vật nhiễm nấm trong loạt phim nổi tiếng The Last of Us.

Dẫu vậy, tất cả mới chỉ là suy đoán của người hâm mộ. Heidi Klum vẫn chưa tiết lộ danh tính nhân vật mà cô sẽ hóa thân trong dịp Halloween 2026. Từ nhiều năm qua, Heidi Klum đã nổi tiếng với những màn hóa trang cầu kỳ, thường mất hàng giờ trang điểm và chuẩn bị trang phục để tạo nên diện mạo hoàn toàn khác biệt.

Không ít lần, nữ siêu mẫu khiến công chúng khó nhận ra mình khi xuất hiện trên thảm đỏ bữa tiệc Halloween do chính cô tổ chức. Năm 2025, Heidi Klum gây chú ý tại bữa tiệc Halloween thường niên lần thứ 24, diễn ra ở Hard Rock Hotel New York.

Khi đó, cô hóa thân thành Medusa - nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp với phần cơ thể phủ đầy vảy xanh và chiếc đuôi rắn khổng lồ. Đặc biệt, bộ trang phục còn được trang bị những con rắn máy có thể chuyển động trên đầu, thay thế cho mái tóc của nhân vật Medusa. Chồng cô - Tom Kaulitz cũng xuất hiện trong tạo hình một người lính bằng bê tông, đồng hành cùng vợ trên thảm đỏ.

Nữ siêu mẫu thường xuyên gây ấn tượng với những tạo hình quái lạ mùa Halloween.

Trước đó, Heidi Klum từng khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành giun đất, bà lão, người ngoài hành tinh, chim công, nhân vật E.T. hay cơ thể người không có da. Những tạo hình này góp phần giúp bữa tiệc Halloween của nữ siêu mẫu trở thành sự kiện được quan tâm hằng năm.

Để chuẩn bị cho Halloween 2026, Heidi Klum thời gian gần đây liên tục đăng tải lại hình ảnh những bộ trang phục nổi bật trong quá khứ. Cô cũng chia sẻ video ghi lại cảnh bản thân lựa chọn vải tại một cửa hàng, được cho là phục vụ quá trình chuẩn bị trang phục mới.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 9, Heidi Klum từng hé lộ rằng ý tưởng Halloween năm nay sẽ mang màu sắc đặc biệt kinh dị. "Nó rất hợp với rượu vang đỏ. Nó sẽ cực kỳ, cực kỳ đẫm máu", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Heidi Klum còn nhắc đến hình ảnh túi truyền máu khi nói về ý tưởng hóa trang, đồng thời khẳng định cô muốn tiếp tục theo đuổi phong cách rùng rợn vốn là dấu ấn của mình.

Heidi Klum từng hé lộ rằng ý tưởng Halloween năm nay sẽ mang màu sắc đặc biệt kinh dị.

Với những gợi ý được công bố, tạo hình Halloween 2026 của Heidi Klum đang trở thành một trong những bí ẩn được người hâm mộ chờ đợi. Liệu nữ siêu mẫu sẽ tiếp tục hóa thân thành một sinh vật kỳ dị hay mang đến ý tưởng hoàn toàn mới, câu trả lời dự kiến sẽ được hé lộ tại bữa tiệc Halloween sắp tới.