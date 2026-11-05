Siêu mẫu Heidi Klum bất ngờ chạm mặt tình cũ sau 9 năm chia tay

Theo Page Six, mới đây, Heidi Klum bất ngờ chạm mặt bạn trai cũ Vito Schnabel tại nhà hàng Bar Pitti ở New York khi đang dùng bữa trưa cùng con gái Leni Klum.

Đáng chú ý, dù đã chia tay từ năm 2017, Heidi Klum và Vito Schnabel vẫn thể hiện thái độ thân thiện khi gặp lại nhau. Cả hai thoải mái chào hỏi, không có dấu hiệu căng thẳng hay né tránh.

Cả hai thoải mái chào hỏi, không có dấu hiệu căng thẳng hay né tránh.

Trong đoạn video được Page Six ghi lại, Heidi Klum và con gái Leni (22 tuổi) còn được nhìn thấy di chuyển sang một bàn khác tại khu vực ăn uống ngoài trời. Tuy nhiên, chưa rõ hai mẹ con đổi chỗ trước hay sau khi gặp Vito Schnabel.

Trong buổi gặp gỡ tình cờ này, Heidi Klum lựa chọn phong cách thời trang đơn giản với áo khoác dài màu xanh navy, áo xám và quần jeans. Cô kết hợp kính râm đen cùng túi xách màu xám.

Diện mạo đời thường của siêu mẫu hoàn toàn khác biệt với bộ trang phục hóa trang hình bàn tay bị chặt đứt mà cô diện tại bữa tiệc Halloween thường niên ở New York trước đó.

Trong khi đó, Leni Klum lựa chọn trang phục đen đồng bộ, đồng thời mang theo chú chó Fritz được gia đình nhận nuôi hồi tháng 4. Heidi Klum và Vito Schnabel bắt đầu hẹn hò vào năm 2014, khoảng hai năm sau khi siêu mẫu chia tay ca sĩ Seal.

Vito Schnabel là nhà kinh doanh nghệ thuật nổi tiếng, đồng thời là con trai của đạo diễn Julian Schnabel. Trong ba năm bên nhau, cặp đôi từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, đến tháng 6/2017, Vito Schnabel bị bắt gặp hôn một phụ nữ khác tại London, làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm.

Thời điểm đó, anh giải thích rằng người phụ nữ chỉ là bạn của gia đình và cả hai đang chào tạm biệt. Đến tháng 9/2017, Heidi Klum chính thức xác nhận chuyện chia tay. Cô từng chia sẻ rằng bản thân cần thời gian để suy ngẫm và nhìn nhận lại mọi chuyện.

Trong ba năm bên nhau, cặp đôi từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Vito Schnabel, Heidi Klum tìm được hạnh phúc mới bên nhạc sĩ Tom Kaulitz. Cặp đôi bí mật kết hôn vào tháng 2/2019 trước khi tổ chức lễ cưới tại Italy vào mùa hè cùng năm.

Về phía Vito Schnabel, anh cũng đã lập gia đình với người mẫu Nga Helena Althof vào tháng 7/2024. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại New York.

Hiện tại, cả Heidi Klum và Vito Schnabel đều có cuộc sống riêng. Chính vì vậy, màn chạm mặt bất ngờ tại nhà hàng sau 9 năm chia tay trở thành khoảnh khắc đáng chú ý, cho thấy cả hai vẫn giữ được thái độ hòa nhã khi gặp lại người cũ.