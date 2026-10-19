Siêu mẫu Hề Mộng Dao gợi cảm trở lại diễn nội y, chồng đại gia phản ứng bất ngờ

Theo Sina, siêu mẫu Hề Mộng Dao trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ở Los Angeles (Mỹ) ngày 18/10 (giờ địa phương). Cô xuất hiện với 2 bộ trang phục: Nội y màu hồng trong phần mở màn và thiết kế tông nâu kết hợp đôi cánh lớn ở phần sau.

Hề Mộng Dao tái xuất sàn diễn ấn tượng.

Sau 8 năm vắng bóng tại sàn diễn nội y đình đám, màn tái xuất của Hề Mộng Dao thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới truyền thông. Những hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc cô sải bước nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều phản hồi tích cực.

Chồng cô, doanh nhân Hà Du Quân cũng đăng tải video và hình ảnh của vợ tại show diễn kèm lời nhắn: “Tự hào về em. Thiên thần đã trở lại với đôi cánh lớn. Em là thiên thần ngoài đời thực”.

Clip Hề Mộng Dao trình diễn

Trong hậu trường trước giờ diễn, Hề Mộng Dao bày tỏ niềm vui. Cô cho biết mỗi lần tái xuất đều cảm nhận được bầu không khí vui vẻ, thân tình bên các đồng nghiệp.

Nữ siêu mẫu tích cực tập luyện cho màn trở lại.

Nữ siêu mẫu duy trì tập luyện để cải thiện vóc dáng, chuẩn bị cho lần trở lại này. Cô không đặt mục tiêu giảm cân cụ thể mà muốn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Động lực lớn nhất của Hề Mộng Dao đến từ con gái.

“Tôi mong con gái xem video và thốt lên rằng: ‘Mẹ thật xinh đẹp’. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, cô nói.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Hà Du Quân, cuộc sống của Hề Mộng Dao nhiều thay đổi. Cô dần rút khỏi các hoạt động trong làng giải trí, dành thời gian cho gia đình và hai con.

Hề Mộng Dao bên ông xã doanh nhân Hà Du Quân.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ riêng tư tại Pháp vào tháng 6, sau đó mở tiệc cưới tại một khách sạn ở Macau với hơn 500 khách mời. Trong tiệc cưới, cả hai nhìn lại hành trình gắn bó và những thăng trầm đã trải qua. Hà Du Quân hài hước kể về việc mình thấp hơn bạn gái “nửa cái đầu” nhưng vẫn quyết tâm chinh phục cô. Trong khi đó, Hề Mộng Dao bày tỏ biết ơn trước những lời chúc phúc và tình cảm mọi người dành cho gia đình mình.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô là một trong những người mẫu Trung Quốc từng ghi dấu ấn trên sàn diễn quốc tế và nhiều năm góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show.

Chồng cô, Hà Du Quân, là doanh nhân xuất thân trong một gia đình giàu có. Anh từng đạt thành tích cao trong các cuộc thi toán học và tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng thời có bằng thạc sĩ tài chính.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: HK01, Victoria’s Secret