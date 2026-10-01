Siêu mẫu Hề Mộng Dao đeo 22 vòng vàng trong lễ cưới với con trai tỷ phú Macau

Theo HK01, hôm 30/9, siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe ảnh cùng với chồng là doanh nhân Hà Du Quân trong Lễ trà đạo - một phong tục cưới hỏi truyền thống của Trung Quốc. Buổi lễ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình.

Vợ chồng Hề Mộng Dao - Hà Du Quân và bà Lương An Kỳ.

Trong ảnh, Hề Mộng Dao một bộ váy cưới truyền thống theo mẫu "Hòa hợp mãn đường" lộng lẫy và tinh xảo, được làm thủ công trong 3.600 giờ.

Đáng chú ý, cô dâu diện bộ 22 chiếc vòng tay long phụng bằng vàng gồm 18 chiếc vòng long phụng kiểu Hồng Kông thành chuỗi trước cổ, hai tay đeo hai chiếc mỗi bên.

Tổng giá trị bộ trang sức được ước tính lên đến gần 3 triệu NDT (khoảng 10,5 tỷ đồng). Trong đó, riêng giá trị vàng nguyên liệu cho bộ trang sức trên đã vượt 2,6 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng).

Đây là món quà cưới do bà Lương An Kỳ tặng con dâu.

Cận cảnh trang phục và trang sức vòng vàng của Hề Mộng Dao.

Ngày 28/9, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn ở Macau, với khoảng 500 khách mời, gồm giới doanh nhân và nghệ sĩ.

Trong ngày trọng đại của Hà Du Quân, bà Lương An Kỳ (phải) nói biết ơn vì con trai gặp được bạn đời tốt bụng và thông minh. "Cảm ơn con hòa nhập với đại gia đình, mang đến cho gia đình hai em bé dễ thương", nữ doanh nhân nói.

Một số hình ảnh của cặp đôi tại tiệc cưới ở Macau.

Hề Mộng Dao xúc động bày tỏ: "Chúng con cũng sẽ mang theo lời chúc phúc và tình yêu thương của mọi người, sống thật tốt cuộc sống nhỏ bé của mình, tiếp tục hiếu thảo với bố mẹ".

Tại tiệc cưới, Hà Du Quân nhắc lại hành trình theo đuổi Hề Mộng Dao. Doanh nhân hài hước kể về việc anh "thấp hơn người ta nửa cái đầu" nhưng vẫn quyết tâm chinh phục nữ siêu mẫu. Khi nói về quá trình từ yêu đương, kết hôn đến khi có 2 con, anh cảm ơn vợ ở bên anh giai đoạn khó khăn, đồng thời hứa luôn bảo vệ, chăm sóc cô.

Hồi tháng 6, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại lâu đài cổ Mont Saint-Michel (di sản nổi tiếng thế giới, được UNESCO công nhận), Pháp với sự góp mặt của một số ít người thân, bạn bè. Truyền thông quốc tế tiết lộ, khách mời trong hôn lễ của đôi uyên ương đều thuộc tầng lớp siêu giàu, tinh hoa ở Trung Quốc.

Trong nghi thức thề nguyện, siêu mẫu xúc động nói: "Đến bây giờ em vẫn cảm thấy câu "Em đồng ý" năm nào là quyết định đẹp nhất đời mình. Cảm ơn anh những năm qua trêu em cười, là bờ vai cho em tựa.

Cảm ơn vì 9 năm qua, từ đông qua hè, anh luôn nắm tay em. Cảm ơn anh vì nhiều lần quan trọng, anh đều lựa chọn đặt em lên hàng đầu. Và cũng cảm ơn anh vì hôn lễ đến như đã hứa".

Hình ảnh của cặp đôi chụp tại Pháp.

Hề Mộng Dao sinh năm 1989, hơn chồng cô 6 tuổi. Cô cao 1m78, gương mặt sắc sảo cá tính và nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới. Cô gây chú ý khi là người mẫu nội y hiếm hoi của đất nước tỷ dân được trình diễn trong show diễn của thương hiệu thời trang nội y Victoria's Secret.

Hà Du Quân sinh năm 1995, kém Hề Mộng Dao 6 tuổi. Anh là con trai của "vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 là bà Lương An Kỳ. Anh là người có học vấn cao. Du Quân từng hai năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic Toán học. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Hà Du Quân chọn trường MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao quen biết sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc vào năm 2018.

Trên Mango TV, nữ siêu mẫu nhận xét chồng là người khó tính, nghiêm khắc, yêu cầu cao với các con, vì thế Hà Du Quân không phải kiểu công tử được nuông chiều. Từ nhỏ, anh nỗ lực học tập, có chí tiến thủ, cô bị hấp dẫn bởi trí thông minh và năng lực của chồng.