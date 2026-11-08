Siêu mẫu Gisele Bündchen khoe ảnh tình tứ bên người chồng kém 7 tuổi

Theo MyDaily, ngày 7/11 (giờ địa phương), siêu mẫu Gisele Bündchen đã đăng tải hình ảnh bên chồng là Joaquim Valente nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của anh.

Trong bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, cả hai xuất hiện với những cử chỉ gần gũi, tình cảm. Gisele Bündchen diện áo cổ yếm chất liệu lưới màu vàng mù tạt, trong khi Joaquim Valente lựa chọn áo sơ mi xanh lá cây.

Siêu mẫu Gisele Bündchen đã đăng tải hình ảnh bên Joaquim Valente.

Đáng chú ý, siêu mẫu người Brazil còn gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến chồng bằng tiếng Bồ Đào Nha. "Hôm nay, một con người tuyệt vời đã chào đời", Gisele Bündchen viết. Cô tiếp tục bày tỏ: "Em thực sự là một người may mắn. Em yêu anh rất nhiều!".

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Gisele Bündchen vốn khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân sau khi chia tay cựu ngôi sao bóng bầu dục Tom Brady.

Gisele Bündchen và Joaquim Valente đón con chung đầu lòng vào tháng 2/2025. Đến tháng 12 cùng năm, cặp đôi tổ chức một hôn lễ riêng tư với sự tham dự của những người thân và bạn bè thân thiết.

Theo People, một nguồn tin thân cận từng tiết lộ hồi tháng 3 rằng Gisele Bündchen đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân mới. Siêu mẫu cảm thấy hạnh phúc và tìm thấy nhiều ý nghĩa hơn trong những ngày tháng sinh sống cùng gia đình tại Florida, Mỹ.

Nguồn tin cho biết: "Việc kết hôn không khiến cuộc sống thường ngày của họ thay đổi quá nhiều, nhưng lại làm mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn. Đám cưới với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt".

Gisele Bündchen đang rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân mới.

Người này cũng tiết lộ cặp đôi thường xuyên đùa vui về khoảng thời gian sau khi kết hôn. Dù mới bước vào cuộc sống vợ chồng, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ.

Trước khi đến với Joaquim Valente, Gisele Bündchen từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với Tom Brady. Hai người kết hôn năm 2009, có hai con chung là Benjamin và Vivian trước khi chính thức ly hôn vào năm 2022.

Thời điểm cuộc hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ giữa Gisele Bündchen và Joaquim Valente từng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Những nghi vấn về việc siêu mẫu có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân xuất hiện, trong đó có thông tin liên quan đến sự nghi ngờ từ phía Tom Brady.

Tuy nhiên, Gisele Bündchen đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc ngoại tình, khẳng định những suy đoán này không đúng sự thật.

Thời điểm cuộc hôn nhân tan vỡ, mối quan hệ giữa Gisele Bündchen và Joaquim Valente từng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Sau những ồn ào đời tư, nữ siêu mẫu hiện tập trung vun đắp tổ ấm mới. Việc cô công khai hình ảnh tình tứ cùng lời yêu thương dành cho Joaquim Valente cho thấy sự thoải mái khi chia sẻ hạnh phúc hôn nhân với công chúng.