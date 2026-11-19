Ngày 19/11, siêu mẫu Dương Yến Ngọc đăng một video dài hơn 9 phút lên trang cá nhân để kể về căn bệnh vừa phát hiện. Cô tiết lộ mình bị ung thư cổ tử cung và xem đây là một hành trình mới, đòi hỏi sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương bản thân hơn.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Dương Yến Ngọc nói hơn 1 tháng trước xuất hiện triệu chứng đau vùng bụng dưới. Do công việc bận rộn và ban đầu chỉ là những cơn đau thoáng qua, cô chủ quan cho đây là biểu hiện bình thường của phụ nữ tiền mãn kinh nên ít bận tâm. Khi cơn đau lan ra vùng thắt lưng, Dương Yến Ngọc tin rằng bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát nên chỉ đi bấm huyệt, tập vật lý trị liệu. Kết quả, cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến cô không thể ăn, ngủ bình thường, sụt cân, đi đứng khó khăn và phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày.

Đầu tháng 11, Dương Yến Ngọc đến một bệnh viện phụ sản quốc tế ở TPHCM làm xét nghiệm sinh thiết. Theo kết quả xét nghiệm nhận được hôm 17/11, mẫu mô của cô có tế bào ung thư. Ngoài ra, bác sĩ cũng ghi nhận sự hiện diện của virus HPV (human papillomavirus).

"Do đây không phải chuyên môn của họ nên phía bệnh viện chuyển trường hợp của tôi sang Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ngày mai 20/11, tôi sẽ sang đó làm thêm xét nghiệm máu và nước tiểu, sau đó còn phải chụp CT. Vì vậy, hiện tại tôi không chắc chắn rằng mình bị ung thư giai đoạn mấy, u lành tính hay ác tính, phác đồ điều trị thế nào", người mẫu chia sẻ.

Siêu mẫu Dương Yến Ngọc xem đây là một hành trình mới, đòi hỏi sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương bản thân.

Dương Yến Ngọc nói thêm: "Lúc mới nhận kết quả, tôi rất sốc. Hiện tại, không thể nói rằng tôi đã ổn. Khi cơ thể đau đớn, kiệt sức, tâm của chúng ta không thể yên ổn. Dù vậy, tôi đủ bình tĩnh để nhận diện những gì đang xảy ra".

Trong tuần này, người mẫu dự định gác lại công việc để hoàn thành tất cả xét nghiệm theo yêu cầu của bệnh viện. Cô mong mình đủ bình tĩnh đối diện với sự thật và chọn được phương án điều trị phù hợp. Hay tin mẹ bị bệnh, con gái Dương Yến Ngọc - Khả Doanh từ Mỹ lo lắng, sốt ruột nhắn tin, gọi điện thoại hỏi thăm hằng ngày. "Nghe con đòi chuyển tiền cho mẹ làm phẫu thuật, tôi xúc động rất nhiều. Cháu mới tốt nghiệp cấp 3, đi làm thêm ở Mỹ tự lo sinh hoạt phí, làm gì có nhiều tiền", Dương Yến Ngọc nghẹn ngào.

Dương Yến Ngọc cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp trong công ty và cả những người xa lạ trên Facebook đã nhắn tin hỏi thăm, động viên cô. Cô dự định ghi lại hành trình điều trị dưới dạng nhật ký, với mong muốn những chia sẻ này trở thành động lực cho những người đang phải đối diện biến cố.

Trong tuần này, Dương Yến Ngọc dự định gác lại công việc để hoàn thành tất cả xét nghiệm

Nữ siêu mẫu cho biết mình vốn sống lành mạnh, khoa học. Năm 2018, sau một biến cố sức khỏe, tinh thần cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ đó đến nay, cô theo đuổi lối sống tỉnh thức: tìm hiểu các phương pháp thở, thực hành chánh niệm, chánh định để chuyển hóa tâm và thoát khỏi lo âu, sợ hãi. Cô từng nghĩ mình đã thay đổi được bản thân và từ đây sẽ sống khỏe, sống bình an. Vì vậy, tin mắc ung thư vào cuối năm 2026 với cô chẳng khác gì “sét đánh ngang tai”.

Dương Yến Ngọc cũng nói về việc mình có những khác biệt về hệ thần kinh. Cô mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và tự kỷ phổ nhẹ, vì thế từng chịu không ít phán xét, định kiến.

Dương Yến Ngọc.

“Nhìn lại cuộc đời, Ngọc nhận ra mình đã có những năm tháng sống trong uất ức, chịu đựng, nhẫn nhịn và dồn nén cảm xúc”, cô chia sẻ. Cô nói không rõ những tổn thương ấy đã ảnh hưởng đến mình ra sao, nhưng hiểu rằng đã đến lúc phải chăm sóc bản thân kỹ hơn.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000 và thuộc thế hệ siêu mẫu đầu tiên của showbiz Việt. Cô từng đóng các phim Những cô gái chân dài, 1735km. Hiện cô là mẹ đơn thân của 2 con.

Clip Dương Yến Ngọc chia sẻ về bệnh mới phát hiện:

Ảnh: Tư liệu

Clip: FBNV

Huy Minh