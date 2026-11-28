Veruschka, tên thật là Vera von Lehndorff, một trong những siêu mẫu đầu tiên của thế giới, qua đời tại nhà riêng ở Berlin (Đức) đầu tuần này, trong vòng tay người thân và bạn bè. Em gái bà, Catharina Kappelhoff-Wulff, đã xác nhận tin buồn. Nguyên nhân qua đời không được công bố.

Veruschka năm 2011, bên cuốn tự truyện của bà. (Ảnh: Blaues Sofa/Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Veruschka sinh ngày 14/5/1939 tại Königsberg, vùng Đông Phổ, là con thứ hai trong bốn cô con gái của bá tước Heinrich von Lehndorff-Steinort. Năm 1944, khi bà lên 5 tuổi, cha bà tham gia âm mưu ám sát Hitler ngày 20/7. Kế hoạch thất bại, ông bị bắt ngay hôm sau và bị xử tử ngày 4/9/1944 tại Berlin.

Biến cố ấy khiến những người còn lại trong gia đình bị giam trong các trại lao động cho đến khi Thế chiến II kết thúc. Sau chiến tranh, vùng Đông Phổ bị Liên Xô sáp nhập, mẹ con bà mất nhà, phải liên tục di chuyển. Cô bé con nhà bá tước ngày nào từng học qua 13 ngôi trường khác nhau.

Lớn lên, Vera học mỹ thuật ở Hamburg rồi sang Florence (Italy). Năm 20 tuổi, bà được nhiếp ảnh gia Ugo Mulas phát hiện và bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Năm 1961, bà sang New York lập nghiệp, rồi trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thập niên 1960 với nghệ danh Veruschka.

Veruschka ở Munich năm 1960, khi mới bước vào nghề người mẫu. (Ảnh: Barbara Niggl Radloff/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Ở đỉnh cao, bà 13 lần lên bìa Vogue Mỹ, lên bìa tạp chí Life tháng 8/1967, làm việc với những nhiếp ảnh gia hàng đầu như Richard Avedon và xuất hiện trong bộ phim kinh điển Blow-Up (1966). Có thời điểm, Veruschka được cho là kiếm tới 10.000 USD mỗi ngày.

Thế nhưng năm 1975, bà bất ngờ rời ngành thời trang sau bất đồng với tổng biên tập Vogue lúc bấy giờ. "Bà ấy muốn tôi trở nên trưởng giả, còn tôi không muốn thế", Veruschka từng nói. Bà chuyển sang nghệ thuật vẽ trên cơ thể, cùng họa sĩ Holger Trülzsch thực hiện những bức chân dung hòa mình vào khung cảnh xung quanh.

Dù rời đỉnh cao, bà chưa bao giờ rời hẳn sàn diễn. Veruschka góp mặt trong phim Casino Royale (2006) và năm 2010, ở tuổi 71, vẫn sải bước tại Tuần lễ Thời trang London.

Từ cô con gái bá tước mất cha năm 5 tuổi, đứa trẻ không nhà sau chiến tranh, đến biểu tượng của thời trang thế giới, cuộc đời Veruschka là một hành trình hiếm có. Bà ra đi khi đã đi trọn 87 năm sống theo cách của riêng mình.