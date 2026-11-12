Siêu mẫu đầu tiên mang đôi cánh Victoria's Secret tiết lộ bí mật sau 28 năm

Theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn mới đây với Dylan Kelly, siêu mẫu Karen Mulder đã chia sẻ câu chuyện phía sau sự ra đời của hình tượng Victoria's Secret Angels - một trong những biểu tượng quen thuộc của làng thời trang quốc tế.

Karen Mulder cho biết ý tưởng xuất hiện khi cô liên tưởng đến bộ phim truyền hình nổi tiếng Charlie's Angels.

Siêu mẫu Karen Mulder đã chia sẻ câu chuyện phía sau sự ra đời của hình tượng Victoria's Secret Angels.

"Tôi đã nghĩ đến Charlie's Angels, sau đó nói với Ed Razek, cựu giám đốc marketing của Victoria's Secret rằng: 'Tại sao ông không tạo ra những thiên thần Victoria's Secret?'. Và rồi họ đã thực hiện điều đó", nữ siêu mẫu kể lại.

Trước tiết lộ này, Dylan Kelly hài hước nhận xét rằng ý tưởng của Karen Mulder có lẽ chính là điều làm nên bản sắc của Victoria's Secret. Năm 1998, Karen Mulder trở thành người mẫu đầu tiên sải bước trên sàn diễn của thương hiệu với đôi cánh lông vũ màu trắng. Khi ấy, cô mới ở độ tuổi cuối 20 và đảm nhận vị trí mở màn chương trình.

Ý tưởng của Karen Mulder có lẽ chính là điều làm nên bản sắc của Victoria's Secret.

Cũng trong buổi trình diễn năm đó, siêu mẫu Tyra Banks xuất hiện với một thiết kế cánh khác, góp phần đưa hình tượng thiên thần trở thành dấu ấn đặc trưng của Victoria's Secret.

Sau 28 năm, Karen Mulder tiếp tục có mặt tại Victoria's Secret Fashion Show 2026. Tuy nhiên, thay vì trở lại sàn catwalk, cô lựa chọn ngồi ở hàng ghế đầu để theo dõi chương trình.

Ở tuổi 57, Karen Mulder vẫn được nhắc đến như một trong những siêu mẫu nổi bật của thế hệ vàng thời trang thập niên 1990. Trong sự nghiệp, người đẹp có biệt danh "Blonde with Class" từng xuất hiện trên hơn 700 trang bìa tạp chí, trong đó có 22 số của Vogue.

Đáng chú ý, cô cũng là người mẫu duy nhất từng xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ trong hai tháng liên tiếp. Tháng 9/2026, Karen Mulder đánh dấu màn trở lại đáng chú ý khi trở thành gương mặt trang bìa Vogue Đức, sau 31 năm kể từ lần gần nhất cô xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue.

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, nữ siêu mẫu nhìn lại giai đoạn khó khăn đầu những năm 2000. Cô cho rằng bản thân từng bị tẩy chay sau khi lên tiếng về những hành vi lạm dụng trong ngành thời trang, khiến cô rời xa ánh đèn sân khấu suốt nhiều thập kỷ. "Tôi không còn là con người của ngày trước", Karen Mulder chia sẻ. Dù trải qua nhiều biến cố, nữ siêu mẫu khẳng định cô đang hướng về tương lai với tinh thần tích cực.

Dù trải qua nhiều biến cố, nữ siêu mẫu khẳng định cô đang hướng về tương lai với tinh thần tích cực.

Màn tái xuất của Karen Mulder cùng câu chuyện về nguồn gốc đôi cánh Victoria's Secret một lần nữa gợi nhớ dấu ấn đặc biệt mà cô để lại trong lịch sử ngành thời trang.