Siêu mẫu da đen và cô gái sexy 21 tuổi gây chấn động Victoria's Secret là ai?

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra tại California, Mỹ bên cạnh dàn tên tuổi quen thuộc như Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima hay Alessandra Ambrosio, 2 gương mặt gốc Phi trở thành tâm điểm của đêm diễn: tân thiên thần Solange Omon và siêu mẫu Anok Yai. Điểm chung của họ không chỉ là làn da nâu và vóc dáng nổi bật mà còn đi lên từ con số 0 trước khi chạm tới đôi cánh của thương hiệu nội y nổi tiếng nhất thế giới.

Anok Yai - “ngọc trai đen” của làng mốt thế giới

Năm 2026 là lần thứ 3 Anok Yai diễn cho Victoria’s Secret. Siêu mẫu xuất hiện với 2 bộ trang phục: thiết kế hồng xếp lớp như đóa hoa nở và bộ ren trắng xuyên thấu đi kèm đôi cánh lông vũ khổng lồ, trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất của đêm diễn.

Anok Yai sinh năm 1997 tại Cairo (Ai Cập) trong gia đình gốc Nam Sudan. Lên 3 tuổi, cô theo gia đình sang Mỹ tị nạn, định cư tại Manchester, bang New Hampshire. Cha mẹ làm việc 12-16 tiếng mỗi ngày nên cô sớm thay họ chăm sóc các em, từng bị bắt nạt ở trường vì màu da. Khi đang là sinh viên ngành hóa sinh, bức ảnh chụp cô tại lễ hội của Đại học Howard năm 2017 lan truyền mạnh trên mạng xã hội, mở ra sự nghiệp người mẫu.

Chỉ khoảng 4 tháng sau khi vào nghề, Anok Yai mở màn show Prada thu đông 2018, trở thành người mẫu da màu thứ 2 làm điều này sau Naomi Campbell năm 1997. Cô còn được nhớ đến với những màn trình diễn giàu cảm xúc: bật khóc khi khép lại show Vetements xuân hè 2026 vì biết cha nhà thiết kế phải phẫu thuật tim đúng ngày diễn hay biến sự cố váy cưới vướng gót giày ở show Vetements xuân hè 2025 thành màn “cô dâu bỏ trốn” ứng biến đầy kịch tính.

Anok Yai

Năm 2024, Anok Yai được đề cử Người mẫu của năm tại Fashion Awards (Anh) nhưng để vuột giải vào tay Alex Consani, khiến nhiều người hâm mộ bất bình. Một năm sau, Hội đồng Thời trang Anh trao cho cô danh hiệu này, công bố sớm 1 tháng trước lễ trao giải.

Tháng 10/2026, cô lên bìa Vogue Brasil lần thứ 2, đúng 7 năm sau lần đầu, với bộ ảnh chụp giữa dãy núi Serra da Mantiqueira. Trong tháng thời trang vừa qua, cô diễn cho Gucci, Saint Laurent, Chanel, Schiaparelli, Tom Ford và khép lại các show Ferragamo tại Milan, Balenciaga tại Paris.

Solange Omon - tân thiên thần bước ra từ cuộc thi hơn 100.000 người

Nếu Anok Yai là minh chứng cho một hành trình đã thành công rực rỡ, Solange Omon là câu chuyện cổ tích mới nhất của Victoria’s Secret. Cô được xướng tên là thiên thần mới ngay trong đêm diễn, rồi lần đầu bước lên sàn diễn với đôi cánh vàng. Chiến thắng này mang về cho cô hợp đồng độc quyền với IMG Models, một trong những công ty quản lý người mẫu hàng đầu thế giới.

Cô là người chiến thắng Angels among us, cuộc thi tìm kiếm thiên thần được Victoria’s Secret phát động từ ngày 1/4 dưới hình thức tuyển chọn mở trên toàn nước Mỹ. Hơn 100.000 người nộp hồ sơ, khoảng 900 người tham gia vòng tuyển chọn trực tiếp tại Los Angeles, Miami, Houston và Chicago. Top 10 sau đó được đào tạo tại New York với các buổi tập catwalk, chụp ảnh, thử đồ, dưới sự dẫn dắt của Gigi Hadid, Alex Consani, Ashley Graham, Paloma Elsesser và Giám đốc sáng tạo Adam Selman.

Là chị cả trong nhà có 6 người con, Solange đi làm từ sớm khi gia đình nợ 2 tháng tiền thuê căn hộ 4 phòng ngủ với giá gần 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) mỗi tháng. Cô tự lo điện thoại cho 2 em trai và mua máy tính bảng cho các em nhỏ trong nhà.

Khoảnh khắc bước ngoặt đến trong buổi thử đồ cùng huyền thoại thời trang người Pháp Carlyne Cerf de Dudzeele - biên tập viên từng thực hiện ảnh bìa Vogue đầu tiên của tổng biên tập Anna Wintour. Solange thú nhận chưa quen đi giày cao gót. Khi được đổi sang mẫu giày quai trong mềm hơn, dáng đi của cô thay đổi hoàn toàn khiến ê-kíp nhận xét khác biệt như ngày và đêm. Carlyne trò chuyện với cô bằng tiếng Pháp, khen cô có thân hình hoàn hảo. “Tôi có thể thấy cô ấy trên sàn diễn của Victoria’s Secret”, bà nói.

Solange Omon.

Tổng giám đốc Victoria’s Secret & Co. Hillary Super nhận xét Solange sở hữu một tia sáng rất riêng, còn Adam Selman cho rằng điều khiến cô nổi bật không chỉ là thần thái mà là sự chân thật.

Đối thủ đáng gờm nhất của Solange trong top 3 là Andreína Martínez, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Thí sinh còn lại trong top 3 là người mẫu Tatyana Tinsley sinh ra tại New York. Cả 2 cùng diễn trong đêm chung kết nhưng đôi cánh vàng thuộc về Solange.

Minh Phi

Ảnh: IGNV, Video: VS