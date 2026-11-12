Siêu mẫu Bella Hadid công khai bạn trai mới, gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Theo Page Six, Bella Hadid vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cùng bạn trai Nathan Lacy tham dự trận đấu khúc côn cầu của đội Colorado Avalanche vào tối 7/11. Đây được xem là lần đầu tiên siêu mẫu 30 tuổi chính thức công khai mối quan hệ với Nathan Lacy trên trang Instagram cá nhân.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Bella Hadid xuất hiện rạng rỡ bên bạn trai. Nathan Lacy thoải mái khoác tay qua vai người đẹp, cả hai liên tục trao nhau những cử chỉ thân mật.

Bella Hadid vừa chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cùng bạn trai Nathan Lacy tham dự trận đấu khúc côn cầu của đội Colorado Avalanche vào tối 7/11.

Đáng chú ý, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Nathan Lacy tinh nghịch cắn nhẹ vào má Bella Hadid, trong khi cô chu môi tạo dáng đáng yêu. Ở khung hình khác, cặp đôi ôm nhau và mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh những khoảnh khắc tình tứ, diện mạo mới của Bella Hadid cũng trở thành điểm nhấn.

Thay vì mái tóc quen thuộc, nữ siêu mẫu xuất hiện với màu tóc vàng bạch kim nổi bật, mang đến vẻ ngoài khác lạ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Bella Hadid thực sự nhuộm tóc hay chỉ sử dụng tóc giả trong dịp này. Người đẹp còn chia sẻ hình ảnh ăn xúc xích cùng bạn bè và cổ vũ đội Colorado Avalanche.

Trong bài đăng, Bella Hadid bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp theo dõi trận đấu gắn với chương trình Hockey Fights Cancer, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư.

Bella Hadid bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp theo dõi trận đấu gắn với chương trình Hockey Fights Cancer.

Theo Page Six, Bella Hadid và Nathan Lacy bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2026, sau khi cả hai được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Tuần lễ thời trang Milan hồi tháng 2.

Nathan Lacy đến từ Colorado, Mỹ. Gia đình anh sở hữu một công ty xây dựng tại Crested Butte. Anh cũng là người thân của Rachael Lacy - bạn thân Bella Hadid và đã tham gia công việc kinh doanh của gia đình từ khi còn trẻ.

Việc công khai bạn trai mới diễn ra vài tháng sau khi Bella Hadid kết thúc mối quan hệ kéo dài hai năm với vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp Adan Banuelos.

Việc công khai bạn trai mới diễn ra vài tháng sau khi Bella Hadid kết thúc mối quan hệ kéo dài hai năm với vận động viên cưỡi ngựa.

Cặp đôi cũ quen nhau vào năm 2023 tại một sự kiện đua ngựa ở Fort Worth, Texas. Trong thời gian hẹn hò, cả hai từng cùng mua nhà tại Texas và sở hữu những chú ngựa có giá trị lên đến hàng triệu USD.

Tháng 5/2026, Bella Hadid và Adan Banuelos từng làm dấy lên nghi vấn tái hợp khi xuất hiện cùng nhau tại trang trại của Taylor Sheridan ở Texas. Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như không kéo dài.

Hiện tại, những hình ảnh ngọt ngào bên Nathan Lacy cho thấy Bella Hadid đã sẵn sàng chia sẻ chuyện tình cảm mới với công chúng sau cuộc chia tay trước đó.