Siêu lừa Mr Pips, Mr Hunter kéo cha mẹ và vợ vào vòng lao lý như thế nào?

Vợ, chồng mỗi người bỏ trốn sang một nước

TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch phân chia 3 điểm cầu để xét xử “siêu lừa” Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 186 đồng phạm.

Trong vụ án, Nam và Ngọ giữ vai trò chính, là chủ mưu hoặc cầm đầu dẫn dắt đường dây chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex.

Cụ thể, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa, Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore, mua nhiều đồng hồ xa xỉ, siêu xe.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ.

Đối với Ngọ, người này được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 344 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, do tài sản lừa đảo quá lớn, liên quan nhiều người nên khi điều tra mở rộng, cảnh sát lần lượt khởi tố cha, mẹ, vợ, anh em, người yêu của Nam và Ngọ.

Tại bản kết luận bổ sung cho thấy, Ngọ và bị cáo Ngô Thị Thêu là vợ chồng. Biết công an "sờ gáy", Lê Khắc Ngọ nhanh chân trốn sang Campuchia. Đến tháng 9/2025, anh ta bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép và giao cho công an Việt Nam.

Còn Ngô Thị Thêu cũng đưa con trốn ra nước ngoài. Đến tháng 5/2025, cảnh sát phát hiện Thêu cư trú trái phép tại Thái Lan, cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam tiến hành bắt giữ, dẫn độ về nước.

Kết luận điều tra xác định, do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị cáo Đào Văn Nam (Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021 Thêu đã can thiệp, cho tuyển dụng Nam vào đường dây lừa đảo. Thêu đứng sau chỉ đạo Nam nên giữ vai trò đồng phạm trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét chỗ ở của Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng, nhiều sổ đỏ. Thêu khai vàng là của Ngọ mua cho các con.

Bị cáo Ngô Thị Thêu (áo trắng).

Bố đẻ của siêu lừa bị lừa tiền

Với Phó Đức Nam, cơ quan tố tụng đã truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (là cha mẹ của Nam) về tội “Rửa tiền”; bị cáo Phó Đức Tuấn (em họ của Nam) bị truy tố tội "Chứa chấp tài sản"; trong khi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) và người anh trai của Tâm cũng bị quy kết "giúp sức" cho hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, ông Phó Đức Thắng ngoài "tẩu" tán tài sản còn bị lừa một khoản tiền lớn khi tìm cách "chạy" kết luận tâm thần cho con trai.

Theo đó, khi biết con bị bắt, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Đầu tháng 11/2024, ông Thắng ra Hà Nội nhờ Phó Đức Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm. Tuấn sau đó gọi điện hẹn bị cáo Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đi ăn tối. Lúc ăn, ông Thắng “đặt vấn đề” và được Quang hứa có thể giúp được rồi hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Sáng 2/11/2024, ông Thắng kiểm tra thấy trong tài khoản ngân hàng còn khoảng 20 tỷ đồng, cần phải rút một khoản tiền nhờ Tuấn giữ, sau này lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả. Ông Thắng bảo Tuấn chở đến ngân hàng Techcombank trên đường Hoàng Quốc Việt làm thủ tục rút 5 tỷ đồng trong tài khoản mang tên ông, rồi tiếp tục đến chi nhánh ngân hàng MBBank trên đường Hoàng Quốc Việt rút 2 tỷ đồng.

Ông Thắng gửi Tuấn 7 tỷ đồng để giữ hộ. Tuấn đồng ý rồi liên lạc với mẹ vợ, nộp 7 tỷ đồng vào tài khoản của bà. Để không bị công an thu giữ tiền, hai người đã nguỵ tạo giấy tờ ông Thắng vay nợ, trả nợ.

Ngày 5/11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn ông Thắng đi ăn tối cùng Quang. Trong bữa ăn, Quang bảo ông Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, ông Thắng đồng ý.

Mr Pips Phó Đức Nam chụp ảnh bên siêu xe.

Hôm sau, ông Thắng gọi điện nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, trú ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội) chở đến ngân hàng Techcombank rút 5 tỷ đồng rồi nhờ Đức Anh chuyển cho Quang 2,57 tỷ đồng, số tiền còn lại, Thắng nhờ Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Nam.

Nhận tiền từ ông Thắng, Đức Anh chuyển số tiền cho Quang thông qua em gái của Quang là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên nhờ nhận tiền. Em gái Quang bảo Đức Anh nộp 1,3 tỷ đồng vào tài khoản Vietcombank mang tên Nguyễn Đăng Thao (SN 1991), số tiền 1,275 tỷ đồng còn lại nộp vào tài khoản của Quang. Nhận tiền, Quang chi tiêu cá nhân, trả nợ hết và không "lo" giám định tâm thần cho Nam.

Về phần Nguyễn Đăng Thao, sau khi nhận 1,3 tỷ đồng đã đem số tiền này giao cho Nguyễn Thế Quang (xã Lạc Thủy, Phú Thọ). Tuy nhiên, Nguyễn Thế Quang sau đó trả lại cho Thao và nói "sẽ có người đến lấy sau". Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Thao đã tự nguyện giao nộp lại 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra kết luận, dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Nguyễn Đăng Quang vẫn nhận số tiền 2,57 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Do đó, Quang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".