Ngày 18/11, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử Dương Thanh Cường (SN 1966, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cửu Long Phát) cùng Phạm Hoàng Thọ (SN 1959, cựu Giám đốc Công ty TNHH Cửu Long Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, 3 cựu cán bộ ngân hàng A. - Chi nhánh 6, gồm: Hồ Đăng Trung (SN 1953, cựu Giám đốc); Hồ Văn Long (SN 1976, cựu Trưởng phòng tín dụng) và Trương Nhật Quang (SN 1980, cựu cán bộ tín dụng) cũng bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về hoạt động cho vay trong các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Dương Thanh Cường.

Nâng khống tài sản thế chấp để vay ngân hàng

Theo nội dung vụ án, Công ty Cửu Long Phát do Dương Thanh Cường thành lập, Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phạm Hoàng Thọ được thuê làm Giám đốc. Tháng 10/2008, Cường sử dụng pháp nhân công ty này lập hồ sơ đề nghị ngân hàng A. - Chi nhánh 6 cho vay vốn để thực hiện dự án khu căn hộ, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê.

Ngày 16/10/2008, chi nhánh ngân hàng này ký hợp đồng tín dụng với Công ty Cửu Long Phát, cấp hạn mức 150 tỷ đồng và giải ngân theo nhiều đợt để doanh nghiệp thực hiện dự án nói trên.

Để được giải ngân khoản vay đầu tiên 54 tỷ đồng, Cường thỏa thuận mua 2 thửa đất tại số 256A và 258 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Tp.HCM, của 2 cá nhân với giá thực tế 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Cường, 2 hợp đồng mua bán được lập với tổng giá trị lên đến 72 tỷ đồng, đứng tên bên mua là Công ty Cửu Long Phát.

Ngày 16/10/2008, các cán bộ ngân hàng ở Chi nhánh 6 xác định giá trị 2 tài sản bảo đảm là 72 tỷ đồng và tiến hành giải ngân 54 tỷ đồng cho công ty Cửu Long Phát.

Sau khi được giải ngân, Dương Thanh Cường chỉ đạo Phạm Hoàng Thọ chuyển toàn bộ khoản vay vào tài khoản cá nhân của Vũ Hưng Bình. Trong đó, 44 tỷ đồng được rút tiền mặt giao cho Cường, 10 tỷ đồng còn lại chuyển vào tài khoản Công ty CP Việt Liên Á.

Để được giải ngân khoản thứ 2 là 57 tỷ đồng, Cường chỉ đạo lập Hợp đồng giao khoán giữa Công ty Cửu Long Phát và Trần Quốc Cường nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Đồng thời Dương Thanh Cường nhờ Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Việt Remax, sử dụng tám tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp này làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Ngày 24/10/2008, Ngân hàng A. - Chi nhánh 6 giải ngân 57 tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Trần Quốc Cường. Sau đó, 22 tỷ đồng được rút tiền mặt để Dương Thanh Cường sử dụng trả các khoản nợ khác; 35 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Trương Hoàng Lương, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long, để mua cổ phần ngân hàng này.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cáo trạng xác định Dương Thanh Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, lập khống hợp đồng giao khoán và chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn để ngân hàng giải ngân 111 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 71,7 tỷ đồng.

Lãnh đạo chi nhánh ngân hàng thừa nhận sai phạm

Theo cơ quan tố tụng, trong quá trình thẩm định và giải ngân khoản vay cho Công ty Cửu Long Phát, các cán bộ ngân hàng thuộc Chi nhánh 6 đã vi phạm nhiều quy định về hoạt động tín dụng.

Tại thời điểm xét duyệt cho vay, dự án khu căn hộ, trung tâm thương mại Cửu Long mới được UBND quận Bình Tân (cũ) thống nhất về vị trí khu đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, các cán bộ ngân hàng xác định giá trị tài sản bảo đảm chủ yếu dựa trên giấy tờ do khách hàng cung cấp, không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định. Việc trình nâng mức phán quyết cho vay 150 tỷ đồng cũng được thực hiện trước khi ngân hàng nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn của doanh nghiệp.

Khi bị bắt, các bị cáo Hồ Đăng Trung, Hồ Văn Long và Trương Nhật Quang thừa nhận đã không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định hồ sơ, xác định giá trị tài sản bảo đảm và kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân. Ngoài ra, nhóm này khai làm việc do có chỉ đạo và áp lực từ cấp trên chứ không được hưởng lợi.

Trả lời trước tòa hôm nay, bị cáo Dương Thanh Cường không đồng ý với cáo buộc, với lý do là bản thân bị cáo đã nộp lại 63 tỷ đồng cho ngân hàng trước khi vụ án được khởi tố. Về số tiền "rút" được từ ngân hàng, bị cáo Cường nói không nhớ đã chia vào đâu vì lâu rồi nên không nhớ.

Trong vụ án này, ngân hàng A. được xác định là bị hại. Đại diện ngân hàng này xác định Dương Thanh Cường đã nộp khắc phục 63 tỷ đồng. Về số tiền bồi thường còn lại, đại diện ngân hàng yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường thêm hơn 129 tỷ đồng.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Đáng chú ý, Dương Thanh Cường là người có nhiều tiền án và hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân tổng hợp từ hơn 10 bản án trước đó về các tội như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong các năm 2015, 2016, 2018 và 2020, Cường liên tục bị đưa ra xét xử và bị tuyên nhiều bản án khác nhau. Mới nhất, ngày 17/4/2026, TAND Tp.HCM tiếp tục tuyên phạt Cường 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt từ các bản án, Cường đang phải chấp hành án tù chung thân.