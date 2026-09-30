'Siêu kình ngư' Ánh Viên trở lại thi đấu đỉnh cao

Hiện tại, Ánh Viên đã có mặt thi đấu Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tổ chức ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 29-9 tới 2-10. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Ánh Viên tiếp tục khoác áo Đoàn thể thao Quân đội.

Nguyễn Thị Ánh Viên được ví như "siêu kình ngư". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự trở lại của Ánh Viên mang lại bất ngờ cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Bởi lẽ, thể thao Quân đội tin tưởng nữ kình ngư vẫn giữ vững phong độ tiếp tục giành huy chương vàng tại các nội dung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cuối năm 2022, sau khi kết thúc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao thành tích cao.

Trước đó, cô đã chia tay đội tuyển bơi Việt Nam và không góp mặt SEA Games 31 tổ chức năm 2022 trên sân nhà.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Thị Ánh Viên giành tới 25 huy chương vàng ở các kỳ SEA Games, được truyền thông khu vực ca ngợi là "cô gái thép". Thời đỉnh cao phong độ, Ánh Viên từng giành 2 huy chương đồng ASIAD; huy chương vàng Olympic trẻ, giải vô địch châu Á và Đại hội Thể thao Quân sự thế giới. Cùng với đó, Ánh Viên có 3 lần liên tiếp dự đấu trường Olympic năm 2012, 2016 và 2020.

Sau khi kết thúc sự nghiệp vận động viên thành tích cao, Ánh Viên tập trung vào học tập và phát triển câu lạc bộ bơi mang tên mình để đào tạo, huấn luyện các em nhỏ và người yêu thích thể thao dưới nước tập bơi. Tuy nhiên, cô vẫn tập luyện và bơi duy trì bảo đảm chuyên môn dù không dự giải chuyên nghiệp.

Ánh Viên thường xuất hiện trong nhiều hoạt động cộng đồng, phát triển bơi cứu đuối và bơi phong trào. Dù thế, cô chưa từng trở lại thi đấu các giải thành tích cao sau khi giải nghệ nhưng thay đổi quyết định trong năm nay.

Hơn một năm trở lại đây, Ánh Viên xuất hiện nhiều tại một số giải thi đấu các môn thể thao phối hợp, trong đó có nội dung Aquathlon (bơi, chạy).

Các đơn vị đã kết thúc đăng ký danh sách chính thức tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 từ ngày 1-9. Việc Ánh Viên có tên trong đội hình Đoàn thể thao Quân đội sẽ mang đến sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn.