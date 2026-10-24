Siêu kinh điển: Mbappe so tài cùng Yamal trước ngày trao giải Qủa bóng vàng

Cuộc so tài diễn ra chỉ một ngày trước lễ trao giải tại London (Anh), trong bối cảnh Real Madrid đang kém Barcelona 6 điểm sau 9 vòng đấu.

Trận đấu được chờ đợi nhất cuối tuần là màn so tài giữa Barca và Real Madrid sẽ diễn ra trên sân Spotify Camp Nou. Barca đang duy trì phong độ tấn công bùng nổ, nhưng thất bại 2 - 4 trước PSG tại Champions League giữa tuần cho thấy đội bóng xứ Catalan vẫn có những vấn đề cần giải quyết.

Màn đối đầu giữa Kylian Mbappe với Lamine Yamal luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá thế giới. Ảnh: TTVH

Trong khi đó, Real Madrid sẽ làm khách trên sân Barcelona với sức ép phải giành kết quả tích cực để không bị đối thủ bỏ xa hơn. Sau 9 vòng đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang xếp thứ 3, sau Barcelona và Atletico Madrid.

Real Madrid đang dần lấy lại phong độ với những chiến thắng liên tiếp trước Sevilla và RB Leipzig. Đội bóng của HLV Jose Mourinho sở hữu hàng công hiệu quả với Mbappe là mũi nhọn đáng chú ý.

Barca có lợi thế sân nhà và khả năng kiểm soát bóng, nhưng Real Madrid đủ sức khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Với phong độ ghi bàn của cả hai đội, trận siêu kinh điển hứa hẹn diễn ra cởi mở và có thể được định đoạt bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Phía sau trận siêu kinh điển là câu chuyện mang tính thời đại, màn đối đầu giữa Kylian Mbappe với Lamine Yamal.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 diễn ra rất khó đoán, vì không ứng viên nào thực sự quá đáp đảo. Yamal của Barca được đánh giá đang có lợi thế nhỉnh hơn, khi không chỉ có phong độ tốt mà còn gặt được danh hiệu ở cả cấp CLB (La Liga), lẫn ĐTQG (cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026). Yamal cũng góp công lớn trong hành trình tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, lần lượt vượt qua Pháp của Mbappe ở bán kết và Argentina của Messi trong trận chung kết. Tiền đạo 19 tuổi đã ghi 10 bàn và có 10 pha kiến tạo tại La Liga và Champions League mùa này, đồng thời ghi thêm 4 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Nếu đăng quang, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành Quả bóng vàng.

Kylian Mbappe lại những màn trình diễn xuất sắc từ La Liga, Champions League lẫn World Cup và đều là Vua phá lưới. Tiền đạo người Pháp tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn với 12 pha lập công sau 12 trận. Tiền đạo người Pháp là nhân tố quan trọng giúp Real Madrid thi đấu thiếu ổn định thời gian qua.

Một ngày sau trận siêu kinh điển, chủ nhân giải thưởng Quả bóng vàng 2026 sẽ được xướng tên. Dù cuộc bỏ phiếu Quả bóng vàng của các nhà báo đã kết thúc từ tháng 9, màn trình diễn của Yamal và Mbappe trong trận El Clasico vẫn thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ trước lễ trao giải. Hai ngôi sao này nằm trong nhóm ứng viên nổi bật cùng đương kim chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele, Harry Kane và Lionel Messi.

Đáng chú ý, trong vài những qua, tỷ lệ dự đoán chân sút người Anh Harry Kane giành chiến thắng Quả bóng vàng 2026 đã tăng vọt.

Trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid sẽ diễn ra lúc 3 giờ ngày 26/10. Với khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng, phong độ ghi bàn ấn tượng của hai ngôi sao hàng đầu và lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra ngay sau trận đấu, El Clasico lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả hai đội.