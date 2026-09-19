Siêu hội học đường – Trường học hạnh phúc lan tỏa tại Phú Thọ

Lan tỏa tinh thần trường học hạnh phúc

Từ ngày 7/9 đến 15/9/2026, chương trình “Siêu hội học đường – Trường học hạnh phúc” được triển khai tại tỉnh Phú Thọ, do Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh, tạo nên không khí giao lưu, kết nối và trải nghiệm sôi nổi trong môi trường học đường.

Với đối tượng hướng đến là học sinh THPT, chương trình góp phần tạo thêm sân chơi ngoài giờ học, giúp các em có cơ hội giao lưu, kết nối với bạn bè và tham gia các hoạt động tập thể. Qua đó, khuyến khích tinh thần chủ động, sự tự tin và khả năng hòa nhập của học sinh.

Việc triển khai chương trình tại nhiều trường THPT cũng góp phần mở rộng cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, đồng thời làm phong phú đời sống học đường của học sinh.

Chung tay xây dựng môi trường giáo dục tích cực

Trường học hạnh phúc không chỉ được xây dựng từ chất lượng dạy và học mà còn từ môi trường giáo dục thân thiện, sự tôn trọng, sẻ chia và những trải nghiệm tích cực của học sinh.

Trong định hướng đó, “Siêu hội học đường – Trường học hạnh phúc” hướng tới việc đưa các hoạt động giao lưu, trải nghiệm đến gần hơn với học sinh THPT, tạo thêm không gian để các em kết nối với bạn bè và có những trải nghiệm bên ngoài lớp học.

Sự phối hợp giữa Báo Giáo dục và Thời đại và Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trong tổ chức chương trình thể hiện sự đồng hành giữa cơ quan báo chí và ngành Giáo dục trong việc phát triển các hoạt động hướng đến học sinh.

Thông qua chương trình, thông điệp về xây dựng môi trường học đường tích cực được lan tỏa, nhấn mạnh vai trò của các hoạt động trải nghiệm trong việc tạo dựng những giá trị tốt đẹp trong nhà trường.

Hướng tới những sân chơi bổ ích cho học sinh

Với sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ nhiều trường THPT, chương trình “Siêu hội học đường – Trường học hạnh phúc” tại Phú Thọ góp phần mở rộng các hoạt động dành cho học sinh ngoài khuôn khổ học tập trên lớp.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp giữa các đơn vị tổ chức và nhà trường trong việc xây dựng những sân chơi phù hợp với lứa tuổi, gắn hoạt động trải nghiệm với mục tiêu giáo dục toàn diện.

Thông qua các chương trình hướng đến học sinh, thông điệp trường học hạnh phúc được lan tỏa từ những hoạt động gần gũi với đời sống học đường, hướng tới môi trường giáo dục nơi học sinh được học tập, giao lưu, trải nghiệm và phát triển.