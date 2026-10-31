Siêu hậu vệ PSG lập hat-trick, HLV Enrique đi vào lịch sử

PSG trải qua chuyến làm khách đầy bất ngờ trước Le Havre tại vòng 9 Ligue 1 mùa giải 2026/27. Dù được đánh giá vượt trội, nhà đương kim vô địch châu Âu sớm nhận bàn thua ở phút 18.

Josh Maja tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Le Havre, khiến PSG phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Hakimi có trận đấu thăng hoa rực rỡ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: PSG

Tuy nhiên, bước ngoặt nhanh chóng xuất hiện nhờ sự tỏa sáng của Achraf Hakimi. Phút 26, hậu vệ người Morocco kiến tạo thuận lợi để Mika Godts ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ hai phút sau, Hakimi thực hiện pha bứt tốc ấn tượng trước khi dứt điểm quyết đoán, đưa PSG vượt lên dẫn 2-1.

Chưa dừng lại, ngôi sao 27 tuổi người Maroc tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú đá phạt trực tiếp hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Sang hiệp hai, PSG duy trì thế trận áp đảo. Sau phút 60, Senny Mayulu tận dụng tình huống phản công nhanh, vượt qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống, gia tăng cách biệt.

HLV Luis Enrique lập kỷ lục cùng đội bóng nước Pháp - Ảnh: PSG

Đến phút 69, Hakimi hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm chính xác trong tình huống đối mặt thủ môn, ấn định chiến thắng 5-1.

Đáng chú ý, PSG vẫn thắng tưng bừng dù thiếu các ngôi sao như Dembele, Kvaratskhelia và để nhiều trụ cột dự bị.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Luis Enrique dẫn đầu Ligue 1 2026/27 với 20 điểm, hơn Lille hai điểm. Còn với chiến lược gia người Tây Ban Nha, ông đã vượt qua người tiền nhiệm Laurent Blanc để trở thành HLV có nhiều chiến thắng nhất lịch sử PSG, 127.

Ghi bàn:

Le Havre: Josh Maja (18', Fofana)

PSG: Mika Godts (26'), Hakimi (28', 55', 69'), Mayulu (62')

Đội hình xuất phát

Le Havre: Bodart; Ndiaye, Touba, Seko, Ouziad; Ebonog, Mwanga, Richardson; Nakamura, Maja, Fofana

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Digne; Zaire Emery, Dro Fernandez, Akliouche, Mayulu, Torres, Godts