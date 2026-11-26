Các đợt “đại triều cường”, kết hợp với sóng biển dâng cao và những đợt sóng lớn từ Thái Bình Dương, gây ngập lụt đáng kể tại các khu vực ven biển California trong tuần lễ Lễ Tạ ơn. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thông địa phương, sóng lớn liên tiếp ập vào bờ biển đã khiến một phần cầu tàu nổi tiếng tại Pacifica, phía Nam thành phố San Francisco, đổ sập xuống biển. Báo San Francisco Chronicle cho biết công trình này, từng có một quán cà phê được người dân địa phương yêu thích, đã bị hư hại kết cấu và đóng cửa trước đó. Cầu tàu cuối cùng đã không thể trụ vững trước những đợt sóng có cường độ mạnh gấp 12 lần mức trung bình trong một ngày tháng 11.

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), mực nước thủy triều tại Los Angeles và Santa Barbara trong ngày 25/11 đã chạm hoặc vượt các mức cao kỷ lục, đạt khoảng 2,5 m. Tại La Jolla, phía Bắc thành phố San Diego, mực nước cũng đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, khoảng 2,5 m. Trong khi đó, số liệu sơ bộ cho thấy thủy triều tại Monterey, phía Nam San Francisco, có thể lập kỷ lục mới ở mức 2,45 m.

Trước diễn biến nguy hiểm, thành phố Monterey đã đóng cửa nhiều bãi biển đến hết ngày 27/11. Các bãi biển tại hạt Santa Cruz cũng được áp dụng biện pháp tương tự. NWS tại San Francisco cảnh báo các khu vực bãi biển và vùng sóng vỗ vẫn tiềm ẩn nguy hiểm ngay cả khi thời tiết nắng ráo. Cơ quan này cho biết sóng tại khu vực Vịnh San Francisco có thể cao tới 7,3 m.

Phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình ngập lụt ở San Francisco ngày 25/11, Thống đốc bang California Gavin Newsom nhấn mạnh đây mới chỉ là cảnh báo về những diễn biến có thể xảy ra trong thời gian tới. Ông cho rằng bên cạnh việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chính quyền cần tìm hiểu căn nguyên vấn đề và xây dựng các giải pháp lâu dài, bền vững.

Tại Pacifica, sóng lớn và thủy triều dâng tràn qua các bãi biển, cầu tàu, gây ngập nhiều tuyến đường ven biển, trong đó có Quốc lộ 1, đoạn gần địa điểm Taco Bell Cantina. Giám sát viên hạt San Mateo, ông Ray Mueller, nhận định với báo Los Angeles Times rằng đợt El Niño lần này có cường độ chưa từng có.

Trong khi đó, tại Sunset Beach thuộc hạt Orange, nhiều ngôi nhà ven biển bị ngập. Tuy nhiên, theo Los Angeles Times, một lãnh đạo lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết thiệt hại đã được hạn chế nhờ người dân chủ động gia cố nhà cửa từ trước.

Nhiều tuyến đường thấp ven biển quanh khu vực Vịnh San Francisco cũng bị ngập, trong đó có một đoạn đường gần cầu Cổng Vàng phải tạm thời đóng cửa. Dù vậy, phần lớn bang California đã tránh được tình huống nghiêm trọng nhất là ngập lụt ven biển kết hợp với mưa bão mùa Đông cường độ mạnh.

Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội vào khoảng giữa trưa 25/11 (giờ địa phương) rằng thành phố đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của đợt triều cường, với những ảnh hưởng được ghi nhận ở mức hạn chế.

Trước nguy cơ ngập lụt ảnh hưởng đến hoạt động đi lại trong dịp Lễ Tạ ơn - một trong những thời điểm cao điểm đi lại tại Mỹ - chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp ứng phó từ nhiều tuần trước. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt có thể gia tăng trong hai tháng tới. Đáng chú ý, sân bay quốc tế San Francisco, một đầu mối giao thông hàng không lớn nằm trên vùng đất thấp ven biển, được xác định là khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Theo San Francisco Chronicle, ít nhất 3 hãng hàng không đã áp dụng chính sách đổi lịch trình miễn phí cho hành khách có chuyến bay qua sân bay này trong ngày 25/11.

Tại khu vực bờ biển phía Bắc California, NWS cho biết Vịnh Humboldt ghi nhận mực thủy triều cao thứ hai trong lịch sử và khuyến cáo người dân tại các vùng trũng thấp chuẩn bị ứng phó với nguy cơ ngập lụt ven biển nghiêm trọng. Cảnh sát trưởng địa phương cũng kêu gọi người dân tránh xa các bãi biển trong thời gian xảy ra bão.

Trước đó, ngày 24/11, một cơ quan truyền thông địa phương tại bang Oregon đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cùng chú chó suýt bị sóng lớn bất ngờ cuốn trôi tại bãi biển Cannon Beach trong đợt triều cường cực đại. Cảnh sát cho biết với đài KVAL News rằng cả hai đều may mắn thoát nạn và không bị thương.

Để chủ động ứng phó, Văn phòng Dịch vụ khẩn cấp của Thống đốc bang California đã triển khai các đội cứu hộ cùng trang thiết bị trên khắp bang. Tại khu vực Vịnh San Francisco, các lực lượng chức năng cũng chuẩn bị bao cát để bảo vệ công trình, nhà cửa trước nguy cơ nước biển tràn vào.

Theo các chuyên gia, tình trạng ngập lụt tại California trong tuần này là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, trong đó có ảnh hưởng của hiện tượng El Niño với cường độ mạnh trong năm nay và tác động kéo dài của một đợt sóng Kelvin quy mô lớn di chuyển dọc bờ biển bang này.

Đáng chú ý, mực nước biển dọc bờ Thái Bình Dương trong năm nay tăng cao bất thường, trùng với thời điểm xuất hiện các đợt triều cường cực đại theo mùa. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt sẽ đặc biệt nghiêm trọng nếu một cơn bão mùa Đông mạnh, kèm theo gió lớn và mưa to, đổ bộ vào khu vực ven biển đúng thời điểm triều cường đạt đỉnh.

Mặc dù California đến nay dường như đã tránh được kịch bản nghiêm trọng nhất trong đợt triều cường cực đại tháng 11, các chuyên gia dự báo những đợt triều cường mạnh hơn có thể tiếp tục xuất hiện vào cuối tháng 12/2026 và cuối tháng 1/2027. Đây cũng là thời điểm khu vực vẫn có nguy cơ hứng chịu các cơn bão mùa Đông lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ven biển.