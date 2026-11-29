Lũ lụt làm ngập chìm nhiều tuyến đường tại thành phố Piura ở miền Bắc Peru. Ảnh: Getty

Ngày 28/11, lực lượng cứu hộ đã triển khai các hoạt động cứu nạn và sơ tán người dân tại miền Bắc Peru và vùng ven biển Ecuador, sau nhiều tuần mưa lớn kéo dài khiến các con sông tràn bờ, gây ngập lụt ở nhiều khu dân cư và các tuyến giao thông huyết mạch.

Tình trạng ngập lụt trải dài dọc bờ biển Thái Bình Dương, từ khu vực biên giới Ecuador - Colombia đến miền Bắc Peru, nơi hiện tượng El Niño đặc biệt mạnh đã gây ra lượng mưa lớn bất thường tại các vùng ven biển vốn có khí hậu khô hạn.

Tại thành phố Piura ở miền Bắc Peru, nhiều tuyến đường chìm trong nước lũ dâng cao đến thắt lưng sau 12 giờ mưa lớn liên tục kể từ ngày 26/11.

Ông Luis Vasquez, người đứng đầu Viện Phòng vệ dân sự quốc gia Peru, cho biết trên đài phát thanh RPP rằng theo thống kê sơ bộ, khoảng 2.000 hộ gia đình tại Piura đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Lực lượng vũ trang Peru đã huy động nhân lực và thiết bị bơm để tiêu thoát nước tại các khu dân cư bị ngập lụt. Tuy nhiên, một số người dân phản ánh công tác bơm thoát nước diễn ra chậm trễ, trong khi một số máy bơm được cho là đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Theo tờ El Comercio của Peru, hơn một triệu người dân tại vùng Piura đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất ngày càng gia tăng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tình hình có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori cảnh báo quốc gia đang phải đối mặt với hiện tượng được coi là “siêu El Niño”, đồng thời cho biết chính phủ đang phối hợp tiếp nhận hỗ trợ quốc tế từ Mỹ và Trung Quốc.

Cơ quan Khí tượng và Thủy văn quốc gia Peru cảnh báo mưa vừa đến mưa lớn có thể tiếp diễn tại một số khu vực trong 4 ngày tới.

Tại Ecuador, ngày 27/11, Ban Thư ký quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai cho biết các đợt mưa lớn liên quan đến hiện tượng El Niño đã khiến 34 người thiệt mạng và 47.000 người bị ảnh hưởng trên toàn quốc.

Tại tỉnh Esmeraldas, phía Tây Bắc Ecuador, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã tiến hành sơ tán nhiều hộ gia đình sau khi hai con sông tràn bờ.

Tính đến sáng 28/11, lũ lụt và sạt lở đất đã làm hư hại hơn 50 đoạn đường trên khắp Ecuador, buộc giới chức phải đóng cửa ít nhất 10 đoạn, trong đó có tuyến đường cao tốc huyết mạch nối thủ đô Quito với vùng ven biển.

Peru và quốc gia láng giềng Ecuador nằm trong số các nước Mỹ Latinh đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.