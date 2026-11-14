Siêu El Niño gây biến động bất thường đối với hệ sinh thái biển California

El Niño cường độ mạnh đang gây ra những biến đổi đáng kể đối với vùng biển ven bờ California. (Nguồn: Getty Images)

Theo The Guardian ngày 13/11, hiện tượng El Niño cường độ mạnh đang gây ra những biến đổi đáng kể đối với vùng biển ven bờ California, đặc biệt tại vịnh Monterey, nơi các nhà khoa học ghi nhận nhiệt độ nước tăng cao và nhiều loài sinh vật biển chịu tác động.

Các thiết bị quan trắc thuộc Viện Nghiên cứu Thủy cung vịnh Monterey (MBARI) cho thấy nhiệt độ tại lớp nước chuyển tiếp giữa vùng mặt và vùng biển sâu đã tăng khoảng 8 độ C so với mức trung bình.

Nhà khoa học Francisco Chavez thuộc MBARI cho biết mức tăng nhiệt độ này tương đương những biến động thường thấy ở khu vực xích đạo, nơi tín hiệu El Niño thường biểu hiện rõ nhất.

Cùng với sự gia tăng nhiệt độ, lượng sinh vật phù du thực vật tại khu vực giảm mạnh. Đây là thành phần quan trọng của chuỗi thức ăn biển, cung cấp nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật khác.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự xuất hiện của những loài thường sinh sống ở vùng nước ấm hơn, bao gồm một số loài cá và mực vốn ít gặp tại Monterey.

Một trong những hệ sinh thái chịu tác động lớn là rừng tảo bẹ ven bờ. Giáo sư Scott Hamilton thuộc Đại học bang San Jose cho biết sự suy giảm của tảo bẹ có thể kéo theo mất mát đáng kể về đa dạng sinh học, do nhiều loài phụ thuộc vào môi trường sống này.

Các loài chim biển như bồ nông nâu, chim cốc và chim biển murre cũng đang gặp khó khăn khi nguồn cá làm thức ăn di chuyển xuống những tầng nước sâu hơn.

Bên cạnh nhiệt độ nước biển tăng, hiện tượng nước biển dâng và sóng mạnh đang thu hẹp các bãi cát ven bờ, đe dọa môi trường sống của một số loài chim làm tổ trên bãi biển.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm biển Moss Landing đang nuôi cấy tảo bẹ nhằm phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái.

Theo nhóm nghiên cứu, một khu vực phục hồi đã ghi nhận độ che phủ tảo bẹ tăng hơn 700% so với khu vực đối chứng trong năm trước, dù điều kiện nước biển ấm lên tiếp tục gây khó khăn cho công tác bảo tồn.