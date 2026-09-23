'Siêu El Niño' có thể khiến hơn 450.000 người tử vong trên toàn cầu

Theo báo cáo công bố ngày 23/9 của Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu thuộc Đại học Chicago (Mỹ), số ngày nắng nóng cực đoan trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng tới 44% so với trung bình các năm. Các chuyên gia nhận định đợt El Niño lần này là "bức thư gửi từ tương lai", báo hiệu mức nhiệt sẽ trở thành trạng thái bình thường mới chỉ trong vài thập kỷ tới.

Dự báo từ Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu cho rằng El Niño có thể cướp đi khoảng 451.000 sinh mạng trên toàn thế giới so với năm bình thường, trong đó riêng 6 tháng tới (đến tháng 2/2027) sẽ ghi nhận khoảng 239.000 ca tử vong

Siêu El Niño có thể khiến hàng trăm nghìn người trên toàn cầu tử vong do nắng nóng. Ảnh: Unsplash

Châu Phi là khu vực gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nhất. Nigeria được dự báo chịu ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 31.400 ca tử vong vượt mức. Sudan có thể ghi nhận khoảng 17.500 ca, Niger 10.000 ca và Chad khoảng 8.000 ca.

Ngoài châu Phi, Indonesia có thể ghi nhận thêm khoảng 19.300 ca tử vong trong 6 tháng tới. Ấn Độ được dự báo có khoảng 15.800 ca và Brazil khoảng 13.300 ca.

Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu cho biết El Niño hiện tại bắt đầu hình thành từ tháng 6 năm nay và các dự báo hiện nay cho thấy hiện tượng này có thể tiếp diễn đến mùa xuân năm 2027. Vì vậy, số ca tử vong do nắng nóng có thể tiếp tục tăng sau tháng 2/2027, đặc biệt khi tác động của nhiệt độ cao kéo dài đến tháng 6 hoặc tháng 7.

Theo Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu, các biện pháp như hệ thống cảnh báo nắng nóng, tăng cường tiếp cận với những nhóm dễ tổn thương, mở các điểm làm mát và cung cấp nước, bảo vệ người lao động trước nhiệt độ cao và nâng năng lực của hệ thống y tế có thể giúp giảm tác động của nắng nóng cực đoan.

Chuyên gia kinh tế Michael Greenstone, đồng sáng lập Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu, khẳng định: "Báo cáo này giúp các nhà quản lý chỉ ra chính xác những nơi cần hành động ngay lập tức để cứu sống hàng chục nghìn người trong vài tháng tới".

Dự báo trên được xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong tại 24.378 khu vực trên toàn cầu, kết hợp với dự báo nhiệt độ theo mùa của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu. Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu lưu ý đây là các dự báo có độ bất định, không phải số người tử vong đã được ghi nhận.