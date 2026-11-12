Siêu El Niño có thể kéo dài đến năm 2027, cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), xác suất El Niño duy trì trạng thái mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1-3/2027 lên tới trên 83%. Dự báo này cho thấy đợt El Niño 2026-2027 không chỉ là biến động nhiệt độ đại dương ngắn hạn mà sẽ tiếp tục chi phối hệ thống khí hậu toàn cầu sang năm tới.

Hiện tượng El Niño đang làm gia tăng rủi ro cho nông nghiệp trong các mùa vụ quan trọng và các hệ thống sản xuất. Ảnh: CNET

El Niño duy trì cường độ rất mạnh đến đầu năm 2027

Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo rủi ro thời tiết cực đoan. Trong báo cáo cập nhật tình trạng khí hậu toàn cầu công bố ngày 9/11/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh El Niño đang phát triển trong bối cảnh hệ thống khí hậu Trái Đất đã tích tụ một lượng nhiệt khổng lồ.

Trong bản cập nhật ngày 10/11/2026, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nhận định hiện tượng này có thể đạt đỉnh vào nửa đầu mùa đông ở Bắc bán cầu và kéo dài đến mùa xuân năm 2027. Cùng thời điểm, Cơ quan Khí tượng Australia (BOM) dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 có thể chạm đỉnh vào tháng 11 hoặc tháng 12/2026, sau đó giữ mức trên ngưỡng El Niño cho tới mùa thu năm 2027.

Đáng chú ý, các chỉ báo khí quyển vẫn ghi nhận El Niño đang hoạt động rất mạnh. Gió tín phong suy yếu hoặc đảo chiều, mây đối lưu gia tăng tại vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, trong khi hoạt động mây suy giảm trên vùng biển gần Indonesia. Dù thời điểm đạt đỉnh có thể xê dịch giữa các mô hình dự báo, giới khí tượng quốc tế đều thống nhất rằng hệ thống đại dương - khí quyển chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt và sẽ tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong đầu năm 2027.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn khoảng 1,47 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức mất cân bằng năng lượng của Trái Đất chạm ngưỡng cao nhất lịch sử quan trắc. Do đại dương hấp thụ tới 90% lượng nhiệt dư thừa, nguồn nhiệt tích tụ này đang trở thành nhân tố chính chi phối diễn biến thời tiết toàn cầu.

Tổng Thư ký Tổ chức Khi tượng Thế giới Celeste Saulo cảnh báo El Niño sẽ đóng vai trò khuếch đại các hiện tượng cực đoan. Những đợt nắng nóng, bão nhiệt đới và mưa lớn có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn khi xảy ra trên một nền khí hậu vốn đã nóng lên.

Về cơ chế, El Niño không trực tiếp sinh thêm nhiệt cho Trái Đất mà làm thay đổi sự phân bố nhiệt giữa đại dương và khí quyển. Khi hiện tượng này mạnh lên, nhiệt lượng từ vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương giải phóng vào khí quyển, đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao. Do tác động của El Niño thường có độ trễ và bộc lộ rõ hơn trong năm tiếp theo, năm 2027 được dự báo vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể, ngay cả khi cường độ hiện tượng này bắt đầu suy yếu.

Việt Nam đối mặt nguy cơ nắng nóng đến sớm trong năm 2027

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định El Niño tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 với xác suất khoảng 96%.

Nền nhiệt cả nước trong tháng 11/2026 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến ở ngưỡng 0,5-1,5 độ C; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn 1-2 độ C.

Giai đoạn tháng 2-4/2027, El Niño duy trì nhưng suy yếu dần. Tuy nhiên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C, cá biệt có nơi vượt trên 2 độ C.

Nắng nóng tại miền Đông Nam Bộ được dự báo có thể xuất hiện từ tháng 2/2027, sớm hơn so với quy luật nhiều năm, sau đó gia tăng trong tháng 3 và tháng 4. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nguy cơ thiếu hụt lượng mưa trong những tháng đầu năm, làm gia tăng áp lực lên nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan khí tượng dự báo khu vực Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to trong tháng 11-12/2026, tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Với kịch bản duy trì cường độ mạnh sang đầu năm 2027, diễn biến của El Niño, nền nhiệt, lượng mưa và hoàn lưu khí quyển sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để đánh giá chính xác mức độ tác động tới từng khu vực.

Nguồn: Tổng hợp