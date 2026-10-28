Siêu du thuyền phải 'tiễn' khách lên bờ vì khủng hoảng nhiên liệu

Du thuyền Villa Vie Odyssey cập cảng tại Sihanoukville, Campuchia, vào ngày 28/10/2026. Ảnh Reuters

Chủ sở hữu du thuyền là Công ty Villa Vie Residences tuyên bố đình chỉ hoạt động và yêu cầu hành khách rời thuyền tại Campuchia, đồng thời phối hợp tìm chỗ ở tạm thời cho họ. Theo thông cáo của công ty, chi phí nhiên liệu hàng tháng trước đây chỉ ở mức trung bình 1.800 USD cho mỗi cabin, nay đã ước tính chạm ngưỡng 6.000 đến 8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á. Việc không thể đẩy gánh nặng chi phí khổng lồ này sang cho cư dân đã khiến mô hình hoạt động hiện tại rơi vào áp lực tài chính không thể duy trì.

Du thuyền Odyssey đã thực hiện hành trình vòng quanh thế giới ít nhất 755 ngày. Đây là một trong số ít những con tàu cung cấp cơ hội thuê hoặc mua không gian sống dài hạn và vĩnh viễn, với giá từ 120.000 USD cho một phòng tiêu chuẩn đến 440.000 USD cho hạng "phòng suite biệt thự". Du thuyền có sức chứa 650 người và vẫn đang trong quá trình lấp đầy các phòng trống.

Ông Long Dimanche, Phó Thống đốc tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia, xác nhận có 203 hành khách và 156 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền. Một số hành khách đã lập tức rời đi bằng đường hàng không, trong khi những người khác vẫn đang chờ tại thành phố cảng Sihanoukville. Du thuyền dự kiến sẽ nạp lại nhiên liệu trước khi rời Campuchia vào cuối tuần này.

Quyết định này diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Theo ông Randy Cassingham, một hành khách sinh sống trên Odyssey cùng vợ, Giám đốc điều hành Kathy Villaba đã gửi thông báo lúc 7h sáng 27/10, yêu cầu toàn bộ cư dân phải thu xếp rời thuyền trước 2h chiều cùng ngày.

Dù vậy, trên trang blog cá nhân, ông Cassingham cho biết sự việc không hoàn toàn bất ngờ. Ông nhận định đây là hệ quả của hàng loạt vấn đề chồng chất, từ lỗ hổng trong mô hình kinh doanh, sai lầm của ban quản lý cho đến cuộc khủng hoảng chi phí nhiên liệu.

Trên mạng xã hội, các cư dân bày tỏ sự thất vọng và hoang mang trước tin tức đột ngột này, song một số ít lại tỏ ra lạc quan vì coi đây là cơ hội để dành thêm thời gian khám phá Đông Nam Á.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, Villa Vie Residences đã nỗ lực giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách giảm tốc độ hành trình và neo đậu lâu hơn ở các cảng. Tuy nhiên, các biện pháp này không đủ để bù đắp mức tăng chi phí “bất thường”. Do không thể tiếp tục gánh chịu các khoản lỗ hoạt động, công ty cho biết sẽ tìm cách tái cơ cấu và gọi vốn trong 60 ngày tới, dù hiện tại chưa có thỏa thuận tài chính nào được hoàn tất.