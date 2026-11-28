Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng trong hiệp 1. Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ rệt trước hàng phòng ngự được tổ chức của đội khách.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự nguy hiểm ở những pha phản công. Phút 20, Bùi Văn Đức bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Charles Atshimene dứt điểm một chạm, nhưng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã cản phá thành công.

Hà Nội FC lội ngược dòng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cú đúp trong 10 phút cuối trận của Hồ Thanh Minh. Ảnh: Hà Nội FC

Đội chủ nhà cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 38. Từ quả tạt của Công Nhật, Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ tạo ra khác biệt. Phút 57, Daniel Passira đánh đầu làm tường để Charles Atshimene tung cú sút xa ngoài vòng cấm. Bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới, giúp đội khách vươn lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn, Hà Nội FC đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha tấn công của đội chủ nhà chưa mang lại hiệu quả đáng kể.

Phút 81, tình thế của Hà Nội FC càng trở nên khó khăn khi trung vệ Adriel nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR, xác định cầu thủ này có hành vi đá vào vùng hiểm của Luiz Antonio bên phía Hà Tĩnh.

Dù phải thi đấu thiếu người, Hà Nội FC vẫn tạo nên bước ngoặt chỉ ít phút sau đó. Phút 83, từ đường căng ngang của Xuân Tú, bóng tìm đến vị trí của Hồ Thanh Minh. Tiền đạo vào sân thay người ở phút 60 này đã nhanh chóng dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 86, Hồ Thanh Minh tiếp tục tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc, đưa bóng vào góc xa khung thành, giúp Hà Nội FC hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Chung cuộc, Hà Nội FC đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. Với chiến thắng giàu cảm xúc này, đội bóng Thủ đô đã lần đầu tiên góp mặt trong top 5 V.League mùa giải năm nay.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Kevin Felida, Aymeric Faurand Tournaire, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Văn Tùng, Adriel, Yuval Sade, Đỗ Hùng Dũng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng, Vương Văn Huy, Vũ Viết Triều, Helerson, Nguyễn Trọng Hoàng, Daniel Passira, Trần Văn Bửu, Ngô Văn Lương, Bùi Văn Đức, Luiz Antonio, Charles Atshimene.

HAGL thắng ngược CA TP.HCM, Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng chia điểm

Ở các trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ, trên sân Bình Dương (TP.HCM), đội chủ nhà Công an TP.HCM bất ngờ để thua ngược 2-4 trước HAGL. Trong khi đó, trên sân Việt Yên, đội chủ nhà Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng đã chia điểm với kết quả hòa 0-0. Trận hòa này giúp tân HLV Lee Young Jin có được điểm số đầu tiên cùng đội khách và cởi bỏ những áp lực kể từ khi nhậm chức.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27