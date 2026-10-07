Siêu dự bị giúp Tây Ban Nha nối dài kỷ lục bất bại

‘Cuộc vùng dậy’ ở những phút cuối giúp Tây Ban Nha nối dài kỷ lục bất bại lên 42 trận. Họ chưa thua từ tháng 3/2024, vượt xa thành tích cũ 37 trận do Ý thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Trước đó, nhà đương kim vô địch thế giới phải trải qua những phút khó khăn trên sân Poljud. Croatia khiến nhà đương kim vô địch thế giới phải rượt đuổi từ phút 17, khi tiền vệ Ivan Perisic đánh đầu mở tỷ số.

Đội khách kiểm soát bóng nhưng khó xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà, trong khi thủ môn Unai Simon liên tục phải cứu thua.

Sau giờ nghỉ, nhà cầm quân Tây Ban Nha đưa Merino vào thay tiền vệ Alex Baena để tăng sức tấn công. Tiền vệ Arsenal đáp lại niềm tin ấy bằng pha dứt điểm chân trái trong vòng cấm ở phút 61, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Croatia mất lợi thế về quân số khi Perisic nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 79. Tây Ban Nha tận dụng cơ hội để gia tăng sức ép, trước khi siêu dự bị Merino khống chế bóng, xoay người rồi sút chân trái ghi bàn quyết định ở phút 89.

Tiền vệ Mikel Merino (giữa) ăn mừng bàn thắng quyết định trước Croatia tại Split rạng sáng 7/10. Ảnh: AP.

Đây là cách Merino từng tạo khác biệt trên hành trình vô địch World Cup 2026. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải vào sân thay người rồi ghi bàn quyết định ở 2 trận đấu loại trực tiếp khác nhau, trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 và Bỉ ở tứ kết.

Trước đó, cũng từ ghế dự bị, tiền vệ này ghi bàn ở phút 119 giúp Tây Ban Nha loại Đức tại tứ kết EURO 2024. Từ những trận đấu loại trực tiếp đến cuộc đối đầu tại Split, Merino tiếp tục cho thấy khả năng giải quyết trận đấu khi đội tuyển cần anh nhất.

“Tôi có thể dành cả buổi họp báo để cảm ơn các cầu thủ”, HLV Luis de la Fuente nói sau trận. Nhà cầm quân Tây Ban Nha đánh giá cao cách các học trò vượt qua khó khăn và không buông xuôi khi bị dẫn bàn.

Với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng A3 và giành vé vào tứ kết sớm 2 lượt. Các trận còn lại của vòng bảng sẽ diễn ra trong đợt tập trung tháng 11.