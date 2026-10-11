Siêu dự án trung tâm dữ liệu của Google tại Ấn Độ vấp làn sóng phản đối

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 15 tỷ USD của Google tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ đang vấp phải sự phản đối ngày càng mạnh từ người dân địa phương do lo ngại về nguồn nước, điện năng, môi trường và việc làm.

Theo hãng tin AFP, máy xúc đã bắt đầu san ủi rừng và đất nông nghiệp trên khu đất rộng khoảng 240ha để xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất của Google bên ngoài Mỹ.

New Delhi coi đây là nền tảng cho tham vọng công nghệ quốc gia, bởi Visakhapatnam là điểm cập bờ của các tuyến cáp quang biển nối Ấn Độ với Singapore.

Dù được nhận bồi thường, nhiều nông dân vẫn lên tiếng vì cảm thấy không được tôn trọng trong quá trình thu hồi đất.

Các nhóm hoạt động vì môi trường tại Andhra Pradesh yêu cầu tạm dừng mọi dự án trung tâm dữ liệu mới trên toàn bang cho tới khi có kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội độc lập.

Theo Google, dự án sẽ tạo ra hoạt động kinh tế trị giá 688 triệu USD mỗi năm cho địa phương. Dự án cũng tạo khoảng 4.200 việc làm trong giai đoạn xây dựng và hàng trăm vị trí chuyên môn khi đi vào vận hành năm 2028.

Phía Google khẳng định khoản đầu tư là cam kết kéo dài nhiều thập kỷ, đi kèm trách nhiệm bảo đảm cộng đồng xung quanh được hưởng lợi.

Phía chính quyền bang cho biết đang xây dựng và bàn giao nhà ở mới cho các hộ dân từng sinh sống trên khu đất dự án. Đồng thời, chính quyền bang kỳ vọng con số việc làm trực tiếp và gián tiếp có thể lên tới 188.000.

Tuy nhiên, giới hoạt động cho rằng lợi ích này khó lan tỏa tới người dân, bởi địa phương cần các ngành thâm dụng lao động hơn là thâm dụng vốn.

Số liệu chính phủ cho thấy Ấn Độ tạo ra gần 1/5 lượng dữ liệu số toàn cầu, nhưng chỉ sở hữu khoảng 3% công suất trung tâm dữ liệu thế giới. Để thu hẹp khoảng cách đó, Ấn Độ đã đưa ra nhiều ưu đãi, trong đó có giảm thuế, nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.

Google không phải nhà đầu tư duy nhất. Liên doanh giữa Reliance Industries, Brookfield và Digital Realty cũng đang rót 11 tỷ USD vào một trung tâm dữ liệu AI khác tại thành phố này.

Sức hút đầu tư khiến giá đất tại Visakhapatnam tăng trung bình hơn 45% kể từ khi thành phố công bố kế hoạch phát triển.

Làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu đang lan rộng ở nhiều nước. Mới đây, một cơ quan chức năng Phần Lan đã yêu cầu tạm dừng thi công hai địa điểm trung tâm dữ liệu của Google để chờ đánh giá tác động môi trường bắt buộc./.