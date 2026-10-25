Siêu dự án quốc phòng 1.500 tỷ USD của ông Trump đối mặt nguy cơ đổ vỡ

Ngay đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn quốc, sau này được đổi tên thành Vòm Vàng.

Dự án được quảng bá là lá chắn có khả năng đối phó các mối đe dọa nhằm vào nước Mỹ, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

Vòm Vàng dự kiến sử dụng hàng nghìn vệ tinh và thiết bị đánh chặn ngoài không gian, trên không và dưới mặt đất.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chương trình có thể tiêu tốn 1.200 tỷ USD trong 10 năm tới.

Song song với kế hoạch này, Nhà Trắng thúc đẩy xây dựng hạm đội hải quân thế hệ mới, trong đó có thiết giáp hạm lớp Trump.

Song song với kế hoạch này, Nhà Trắng thúc đẩy xây dựng hạm đội hải quân thế hệ mới, trong đó có thiết giáp hạm lớp Trump.

Theo kế hoạch của hải quân Mỹ, chiến hạm có lượng giãn nước khoảng 35.000 tấn, dài 250-270 m, rộng 32-35 m và đạt tốc độ trên 56 km/h.

Chiến hạm dự kiến được trang bị tên lửa thông thường và hạt nhân, tên lửa siêu vượt âm, pháo điện từ cùng vũ khí laser.

Mỗi chiếc có giá dự kiến 17 tỷ USD, cao hơn 4 tỷ USD so với siêu tàu sân bay lớp Ford. Toàn bộ chương trình đóng chiến hạm này có thể tiêu tốn khoảng 275 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước cũng công bố kế hoạch thành lập Bộ Tư lệnh Chiến tranh Tự hành, nhằm quản lý việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái và công nghệ robot trên toàn quân.

Tuy nhiên, theo Politico, các dự án đầy tham vọng này đang đối mặt nguy cơ thiếu ngân sách, đặc biệt khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 có thể làm thay đổi tương quan quyền lực tại quốc hội.

Đảng Dân chủ được dự đoán có cơ hội giành đa số tại Hạ viện trong bối cảnh mức độ ủng hộ ông Trump suy giảm.

Phe Dân chủ phản đối các kế hoạch chi tiêu quốc phòng quá tốn kém, cho rằng chúng gây sức ép lên ngân sách dành cho an sinh xã hội.

Nếu giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng này có thể nắm các vị trí chủ chốt trong những ủy ban ngân sách, tạo rào cản đối với việc cấp vốn.

Các nhà quản lý ngân sách hàng đầu của đảng Cộng hòa cũng cảnh báo đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của ông Trump khó được thông qua do thiếu sự ủng hộ ngay trong nội bộ đảng.

Trong đó, khoản bổ sung 350 tỷ USD đang vấp phải phản đối của phe Dân chủ và sự hoài nghi từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cảnh báo việc đầu tư vào công nghệ tự hành và phòng thủ không gian sẽ bị cản trở nghiêm trọng nếu thiếu kinh phí.

Tướng Michael Guetlein, giám đốc chương trình Vòm Vàng, cho rằng dự án có nguy cơ sụp đổ nếu không được cấp riêng 17 tỷ USD như đề xuất.

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought thừa nhận chính quyền chưa xây dựng phương án dự phòng nếu quốc hội bác bỏ kế hoạch.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno cảnh báo nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát một trong hai viện, các dự án này có thể đi đến hồi kết.