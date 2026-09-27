'Siêu dự án' LNG Quỳnh Lập bước vào chặng đường mới

Phối cảnh minh họa Khu công nghiệp Đông Hồi với hạt nhân là Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ảnh: Ban Quản lý KKT Đông Nam

Ngày 14/9/2026, Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập chính thức được thành lập. Sau đó (18/9), Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội, kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai dự án trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập có vốn điều lệ gần 1.570 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) nắm 51% vốn điều lệ; SK Innovation nắm 34%; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) nắm 15%.

Trong cơ cấu này, PV Power là cổ đông chi phối, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí và hiện là một trong những đơn vị sản xuất điện lớn của Việt Nam. Doanh nghiệp đang đầu tư, vận hành cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tổng công suất 1.624 MW, sử dụng LNG nhập khẩu. Hai nhà máy vận hành thương mại từ đầu năm 2026, tạo thêm cơ sở thực tiễn cho PV Power trong quá trình triển khai dự án điện khí LNG quy mô lớn tại Nghệ An.

SK Innovation, với 34% vốn, là doanh nghiệp năng lượng - hóa dầu của Hàn Quốc, có lịch sử hoạt động từ năm 1962. Trong khi đó, NASU là doanh nghiệp có quá trình hoạt động lâu năm tại Nghệ An, tiền thân là Công ty Liên doanh Mía đường Nghệ An Tate & Lyle, thành lập năm 1996.

Ba cổ đông với những nền tảng khác nhau cùng tham gia một pháp nhân, hình thành cơ cấu sở hữu kết hợp giữa kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, nguồn lực của doanh nghiệp quốc tế và sự hiện diện lâu dài tại địa bàn.

Nếu lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật vào tháng 5/2026 đánh dấu sự hiện diện của một dự án năng lượng quy mô gần 2,2 tỷ USD tại Nghệ An thì việc thành lập doanh nghiệp dự án cho thấy LNG Quỳnh Lập đã chuyển thêm một bước về tổ chức thực hiện.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 9/2026; hoàn thành thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 31/10/2026. Hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được ký trước ngày 25/9/2026; Hợp đồng Dự án hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, mục tiêu đặt ra là đưa Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào vận hành trong năm 2030. Với quy mô đầu tư lớn và nhiều phần việc cần triển khai đồng thời, các mốc công việc trong những tháng tới có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung của dự án.

Việc chính thức thành lập Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập và kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành là bước chuyển quan trọng để dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang tổ chức thực hiện.

LNG Quỳnh Lập là dự án có quy mô nguồn vốn lớn nhất từ trước đến nay tại Nghệ An. Khi được triển khai, vận hành đúng tiến độ, dự án sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời được kỳ vọng trở thành dự án động lực của Khu công nghiệp Đông Hồi tại phường Tân Mai, với diện tích khoảng 600 ha.

Khu công nghiệp Đông Hồi được định hướng phát triển các ngành điện, cơ khí, xi măng, đóng tàu, chế biến thủy hải sản, lâm sản cùng các dịch vụ kho bãi, nhà xưởng và logistics.

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đông Hồi, cụ thể hóa Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Đây là cơ sở để từng bước tổ chức không gian sản xuất, thu hút các dự án công nghiệp và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ.

Trong không gian đó, LNG Quỳnh Lập có vai trò quan trọng, tạo lực hút để các ngành công nghiệp định hướng tại Đông Hồi phát triển. Nhà máy điện, khu công nghiệp, cảng biển, giao thông và logistics được đầu tư đồng bộ, các lợi thế của khu vực sẽ có thêm điều kiện kết nối, từng bước hình thành một không gian công nghiệp quy mô lớn ở phía Bắc Nghệ An.