Phối cảnh Khu đô thị trung tâm thể thao quốc tế - Vinhomes Global Centre. Ảnh: Vinhomes.

Mới đây, HĐQT CTCP Vinhomes đã thông qua việc điều chỉnh tên gọi, quy mô và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Theo đó, dự án được đổi tên thành Khu đô thị trung tâm thể thao quốc tế - Vinhomes Global Centre, quy mô điều chỉnh lên 9.139 ha và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2036. Vinhomes lưu ý các thông tin này sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các nội dung khác của dự án không được điều chỉnh và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu dự án thay đổi tên gọi. Ban đầu, công trình có tên là Khu đô thị thể thao Olympic. Đến tháng 5, dự án được đổi tên thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Trong tháng 11, Vinhomes cũng đã công bố thông tin về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của Khu đô thị trung tâm thể thao quốc tế - Vinhomes Global Centre.

Theo nghị quyết của HĐQT Vinhomes, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được điều chỉnh từ 925.651 tỷ đồng lên hơn 1,225 triệu tỷ đồng (47 tỷ USD), tăng 299.360 tỷ đồng, tương đương 32,34%. Tổng vốn đầu tư thực tế sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Dù quy mô vốn dự kiến tăng hơn 32%, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án không thay đổi. Vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư chiếm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư (trong đó, Vinhomes góp 35% phần vốn chủ sở hữu). Vốn huy động chiếm tối đa 85% tổng vốn đầu tư.

Trước đó, vào tháng 10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết liên danh nhà đầu tư đủ điều kiện huy động 237.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình nhà ở tại cả 4 phân khu A, B, C và D thuộc dự án.

Với quy mô hơn 9.000 ha, khu đô thị này nằm trên địa bàn 11 phường, xã gồm: Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Điểm nhấn của siêu dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với hệ thống mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị được định hướng trở thành địa điểm chính, phối hợp với các khu liên hợp thể thao khác, đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng để đăng cai các sự kiện thể thao lớn cấp châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic...