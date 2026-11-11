Siêu dự án Cocobay 11.000 tỷ đồng được áp dụng cơ chế đặc thù

Ngày 9/11, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định công bố danh mục bổ sung các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Đáng chú ý, trong danh sách lần này có dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay) do Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Đây là dự án quy mô lớn, từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu tại Đà Nẵng nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Siêu dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Sau khi được cấp phép và triển khai thi công xây dựng từ năm 2016, đến đầu năm 2022 dự án đã dừng thi công cho đến nay.

Qua rà soát nghĩa vụ tài chính tại hai phân khu của dự án The Empire, giá đất tại thời điểm UBND TP cho thuê thấp hơn giá quy định tại bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 58 năm 2008 của UBND TP. Nội dung này đã được Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Cùng với siêu dự án quy mô khoảng 11.000 tỷ đồng trên, 3 dự án khác trên địa bàn là DAP, DAP1 và DAP2 cũng chính thức được áp dụng cơ chế đặc thù để tiếp tục giải quyết các vướng mắc tồn đọng từ tháng 5 vừa qua.

Cocobay từng là một trong những tổ hợp du lịch giải trí quy mô bậc nhất miền Trung và đưa vào khai thác một phần từ năm 2017 với hàng loạt tiện ích lưu trú, ẩm thực. Tuy nhiên, năm 2019, chủ đầu tư dừng chi trả lợi nhuận cam kết condotel khiến dự án rơi vào cảnh đóng băng, nhiều khối công trình bị đình trệ qua nhiều năm.

Phải đến tháng 5/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô mới báo cáo thành phố kế hoạch tái khởi động lại công trường với lộ trình thi công hoàn thiện từng hạng mục, đặt mục tiêu về đích vào tháng 1/2029.

UBND TP Đà Nẵng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp cùng lực lượng công an, cơ quan thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp, trực tiếp vào cuộc xử lý để khơi thông nguồn lực cho các dự án.