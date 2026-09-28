'Siêu' dự án 2 tỷ USD của Sun Group ở Quảng Ninh có bước tiến mới

Phối cảnh dự án 2 tỷ USD ở đặc khu Vân Đồn của Tập đoàn Sun Group. Ảnh: SG.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, tại đặc khu Vân Đồn hiện có 22 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), gồm 7 dự án ngoài ngân sách và 15 dự án vốn ngân sách. Tổng diện tích cần GPMB khoảng 1.670 ha, liên quan đến 1.472 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Theo báo cáo đến đầu tháng 9, hơn 1.260 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường, GPMB, đạt khoảng 75%. Cùng với đó, 221 hộ đã được bố trí tái định cư.

Đáng chú ý, dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Khu kinh tế Vân Đồn của Tập đoàn Sun Group đã hoàn tất phê duyệt phương án GPMB trên toàn bộ 182 ha cần thực hiện, đạt 100%. Trong đó, khoảng 138 ha đã được bàn giao, với kinh phí bồi thường đã chi trả hơn 20 tỷ đồng.

Được biết, dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn có tổng mức đầu tư khoảng 51.600 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD) do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đã được khởi công vào cuối năm ngoái.

Dự án có tổng diện tích 244,4 ha (trong đó 182 ha là diện tích xây dựng), được quy hoạch trở thành tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp, với các hạng mục như: casino, khách sạn, resort, condotel, nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị - hội thảo cùng hệ thống thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước.

Trong khi đó, dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn của HD Mon cũng ghi nhận kết quả tích cực trong công tác GPMB. Dự án có 297 ha cần GPMB, liên quan đến 284 trường hợp, trong đó dự kiến 48 hộ phải tái định cư.

Đến nay, toàn bộ diện tích đã hoàn thành GPMB, với hơn 290 ha được bàn giao. Kinh phí bồi thường đã chi trả khoảng 149 tỷ đồng, trong khi 40 hộ đã được xét duyệt tái định cư.

Dự án Monbay Vân Đồn được UBND tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) phê duyệt nhà đầu tư vào tháng 6/2025, với tổng vốn khoảng 24.900 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Hải Đăng, thành viên của HD Mon Holdings.

Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở gồm 236 căn biệt thự, 257 căn nhà liền kề, hơn 2.600 căn chung cư cao tầng và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú/ngày và khoảng 9.800 cư dân thường trú.

Ngoài hai dự án trên, công tác bồi thường, GPMB tại đặc khu Vân Đồn cũng đang được thực hiện đối với nhiều dự án khác, như: Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay rộng hơn 340 ha; các dự án giao thông kết nối đường gom cao tốc với khu dân cư Bình Dân, Đài Xuyên; tuyến kết nối đường 334 với đường trục chính khu đô thị Cái Rồng...