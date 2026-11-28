Ảnh minh hoạ: The Guardian

Gần 30 năm trước, vào cuối năm 1998, chính trường châu Âu chứng kiến sự chiếm ưu thế của các lực lượng trung tả và ủng hộ hội nhập. Khi đó, Liên minh châu Âu (EU) có 15 thành viên, quá trình mở rộng về phía Đông đang được triển khai, kinh tế tăng trưởng tích cực và triển vọng hội nhập khu vực được đánh giá đầy lạc quan.

Gần ba thập kỷ sau, bức tranh chính trị đang có những chuyển dịch đáng chú ý. Lần này, động lực thay đổi đến từ các đảng dân tộc chủ nghĩa và cực hữu, vốn ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong đời sống chính trị tại nhiều quốc gia. Từ cuối tháng 11 này đến hết năm 2027, châu Âu sẽ bước vào một “siêu chu kỳ” bầu cử, với hàng loạt cuộc bỏ phiếu có thể tác động sâu rộng đến tương lai EU.

Làn sóng dân tộc chủ nghĩa lan rộng

Tây Ban Nha là quốc gia mở màn chu kỳ bầu cử bằng cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày mai, 29/11. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Pedro Sánchez đứng trước sức ép từ các lực lượng cánh hữu, gồm đảng Nhân dân (PP) bảo thủ và đảng cực hữu Vox. Hai đảng này hiện đã cùng tham gia điều hành chính quyền tại một số khu vực của Tây Ban Nha.

Tại Pháp, các cuộc bầu cử Tổng thống và nghị viện dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2027. Bà Marine Le Pen, đại diện đảng Tập hợp Quốc gia (RN), là một trong những nhân vật trung tâm của cuộc đua. Cương lĩnh chính trị của bà nhấn mạnh việc khôi phục quyền tự chủ quốc gia, đặt ra những thách thức đáng kể đối với quan hệ giữa Paris và Brussels.

Ở Ba Lan, cuộc bầu cử vào năm 2027 có thể tạo ra thay đổi đối với liên minh tự do của Thủ tướng Donald Tusk, trong bối cảnh các đảng dân tộc chủ nghĩa vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni hướng tới nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trước cuối năm 2027, dù đang chịu sức ép cạnh tranh từ các lực lượng cánh hữu cứng rắn hơn.

Ngoài bốn quốc gia lớn trên, Estonia, Phần Lan, Hy Lạp và Slovakia cũng dự kiến tổ chức bầu cử nghị viện, trong khi Đức tiến hành các cuộc bầu cử cấp khu vực.

Điểm đáng chú ý là sự gia tăng ảnh hưởng của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa diễn ra song song với mức độ ủng hộ EU vẫn cao trong công chúng. Theo số liệu được The Guardian dẫn lại, tỷ lệ người châu Âu cho rằng đất nước mình được hưởng lợi từ tư cách thành viên EU đã đạt mức kỷ lục 74%. Những xáo trộn sau Brexit cũng khiến nhiều người thận trọng hơn trước khả năng rời khỏi liên minh.

Tuy nhiên, các đảng hoài nghi châu Âu không cần phải chủ trương rời EU mới có thể làm thay đổi cấu trúc của khối. Thay vào đó, nhiều lực lượng muốn chuyển EU từ một dự án hội nhập sâu rộng thành một liên kết lỏng lẻo hơn giữa các quốc gia có chủ quyền, trong đó chính phủ mỗi nước có quyền tự quyết lớn hơn.

Nhà khoa học chính trị Italy Natalie Tocci nhận định chu kỳ bầu cử sắp tới có thể làm thay đổi sâu sắc diện mạo châu Âu, không chỉ thông qua quá trình xói mòn dần dự án hội nhập mà còn có nguy cơ làm rỗng các cấu trúc hợp tác từ bên trong.

Đằng sau xu hướng này là những bất mãn kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét. Tăng trưởng chậm, dân số già hóa, áp lực lên ngân sách công và chi phí sinh hoạt leo thang đang làm suy giảm sự ủng hộ dành cho các đảng trung tả và trung hữu truyền thống. Làn sóng biểu tình do giới trẻ dẫn dắt tại nhiều nước châu Âu là một trong những biểu hiện dễ nhận thấy của tâm lý bất mãn đó.

Trong khi đó, các đảng dân tộc chủ nghĩa ngày càng khai thác hiệu quả những vấn đề gây tranh luận trong xã hội. Theo phân tích của The Guardian, hiện gần 1/4 cử tri châu Âu ủng hộ các đảng cực hữu, tỷ lệ đã tăng gần 5 lần so với giữa những năm 1990.

Nguy cơ bế tắc trong các quyết sách chung

Tác động đáng kể nhất của chu kỳ bầu cử có thể thể hiện tại Hội đồng châu Âu, nơi tập hợp lãnh đạo các quốc gia thành viên và giữ vai trò định hướng chính trị của EU. Hiện trong số 27 thành viên, chỉ có 3 người đứng đầu chính phủ thuộc phe trung tả.

Nếu các lực lượng hoài nghi châu Âu giành thêm quyền lực tại Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan, bên cạnh những chính phủ có quan điểm tương đồng ở Czechia, Italy, Romania, Slovakia và Slovenia, cán cân chính trị trong Hội đồng châu Âu có thể thay đổi đáng kể.

Nhóm này dù chưa đủ số lượng để tự mình sửa đổi luật pháp EU, nhưng có thể hình thành một “thiểu số ngăn chặn” đủ sức cản trở nhiều quyết sách quan trọng như đàm phán ngân sách, mở rộng thành viên, tăng cường hội nhập…

Cho đến nay, Brussels vẫn có thể kiềm chế những bất đồng do một số nhà lãnh đạo tạo ra, bởi số lượng chính phủ có quan điểm tương tự thường không nhiều. Nhưng nếu một khối hoài nghi châu Âu có tính liên kết hình thành, khả năng thực thi các tiêu chuẩn pháp quyền, thúc đẩy hội nhập kinh tế và an ninh cũng như đạt đồng thuận trong những vấn đề chung sẽ gặp thách thức lớn hơn.

Thử thách sức chống chịu của châu Âu

Nhìn lại thời điểm năm 1998, có thể thấy châu Âu đang đứng trước một bối cảnh chính trị khác biệt đáng kể. Nếu gần ba thập kỷ trước, các lực lượng ủng hộ hội nhập chiếm ưu thế và EU mở rộng với niềm tin vào tương lai chung, thì hiện nay, liên minh phải đối mặt với sự phân cực chính trị, những bất đồng về ưu tiên quốc gia và sức ép ngày càng lớn từ các lực lượng hoài nghi hội nhập.

Ông Stefan Lehne, chuyên gia thuộc tổ chức nghiên cứu Carnegie Europe nhận định, các cuộc bầu cử sắp tới có thể trở thành những phép thử quan trọng đối với sức chống chịu của EU. Theo ông, nguy cơ trước mắt có thể chưa đe dọa trực tiếp sự tồn tại của liên minh, nhưng những rủi ro trong trung hạn là đáng kể.

Sự gia tăng vai trò của phe cực hữu có thể chưa đủ để phá vỡ EU như cấu trúc hiện nay, nhưng có thể cản trở liên minh phát triển thành một tổ chức đủ năng lực ứng phó với những thách thức trong tương lai. Nếu các quốc gia thành viên ngày càng khó tìm được tiếng nói chung và không thể hành động tập thể khi cần thiết, EU có nguy cơ từng bước đánh mất vai trò và ảnh hưởng trên trường quốc tế. Trong bối cảnh này, ý nghĩa của “siêu chu kỳ” bầu cử sắp tới sẽ nằm ở khả năng các thành viên tiếp tục duy trì sự đồng thuận cần thiết để bảo vệ và phát triển dự án hội nhập châu Âu.