UBND TP. Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Cầu Cát Lái được triển khai xây dựng với quy mô 8 làn xe.

Quy mô, nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án thành phần 1

Theo quyết định phê duyệt, dự án thành phần 1 bao gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng tuyến đường nối cùng các cây cầu trên tuyến, kéo dài từ điểm tiếp giáp cầu dẫn phía Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Trong tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 4.300 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 3.600 tỷ đồng và phần còn lại dành cho các khoản chi phí khác.

Về quy mô đầu tư, công trình xây dựng tuyến đường kết nối dài gần 8 km cùng 6 cây cầu trên tuyến theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dọc tuyến được bố trí các nút giao khác mức liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Liên Cảng, đường 25C và một số tuyến đường địa phương. Trong giai đoạn 1, dự án triển khai hai tuyến đường song hành hai bên, mỗi bên gồm 3 làn xe với bề rộng nền đường 13,25 m.

Bên cạnh hạng mục đường và cầu, công trình còn xây dựng trạm thu phí tại khu vực khoảng Km12+600 trước khi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành với quy mô 5 làn xe, áp dụng công nghệ thu phí không dừng.

Dự án đồng thời tích hợp hệ thống kiểm soát tải trọng xe kết hợp trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều tiết phương tiện trên tuyến.

Bến phà Cát Lái sắp kết thúc sứ mệnh lịch sử.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, dự án thực hiện bồi thường trên toàn bộ phạm vi xây dựng cầu Cát Lái và tuyến đường kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận TP. Đồng Nai theo quy hoạch lộ giới hoàn chỉnh rộng 100 m, với tổng diện tích đất sử dụng gần 126 ha.

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai làm chủ đầu tư và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Kế hoạch vốn dự kiến bố trí trong năm 2026 là 64,8 tỷ đồng, nguồn vốn các năm tiếp theo sẽ được phân bổ theo tiến độ thực hiện thực tế.

Thông số toàn tuyến cầu Cát Lái

Việc phê duyệt dự án thành phần 1 là bước triển khai tiếp nối quan trọng của toàn bộ dự án cầu Cát Lái, sau khi dự án thành phần 2 gồm cầu chính vượt sông Đồng Nai và cầu dẫn hai đầu cầu đã được khởi công vào cuối tháng 9/2026 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Toàn bộ dự án cầu Cát Lái có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 11,642 km, trong đó phần cầu chính và cầu dẫn dài 3,65 km.

Tuyến công trình có điểm đầu tại nút giao Mỹ Thủy trên đường Vành đai 2 (phường Cát Lái, TP. HCM) và điểm cuối kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước (TP. Đồng Nai).

Phối cảnh cầu Cát Lái.

Cầu Cát Lái được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h, sử dụng kết cấu vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép. Điểm nhấn kỹ thuật của công trình là cầu chính vượt sông Đồng Nai được thiết kế dạng cầu dây văng hai mặt phẳng dây, khẩu độ nhịp chính dài 450 m và tĩnh không thông thuyền đạt 55 m, bảo đảm cho tàu container có trọng tải đến 60.000 DWT lưu thông an toàn qua khu vực cảng.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái đã hoạt động nhiều năm qua, hình thành trục giao thông kết nối trực tiếp TP. HCM với khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Thông qua tuyến đường 25C, công trình giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay quốc tế Long Thành với TP. HCM, góp phần đa dạng hóa các hướng lưu thông và giảm áp lực phụ thuộc vào cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Không chỉ nâng cao năng lực kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, dự án còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Nhơn Trạch và cửa ngõ phía Đông TP. HCM, tạo động lực thúc đẩy đô thị, công nghiệp, logistics và gia tăng sức hút đầu tư.

Trong bối cảnh không gian kinh tế của TP. HCM và Đồng Nai được mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, công trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng mà còn mở rộng dư địa phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc hành lang kết nối hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.