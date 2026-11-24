Sơ đồ dự án Maldives Economic Gateway and Integrated Development. (Ảnh: AFP)

Dự án mang tên Maldives Economic Gateway and Integrated Development (MEG) được kỳ vọng đưa Maldives trở thành trung tâm trung chuyển hàng hải và năng lượng mới tại Ấn Độ Dương, góp phần đa dạng hóa các tuyến vận tải và giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Vị trí chiến lược trên tuyến vận tải năng lượng quốc tế

Điểm nổi bật của dự án là vị trí gần eo biển Eight Degree Channel (Maliku Kandu), tuyến hàng hải quan trọng nằm giữa Ấn Độ và Maldives. Đây là một trong những hành lang vận tải nhộn nhịp tại Ấn Độ Dương nhưng lâu nay chưa được Maldives khai thác tương xứng.

Ấn Độ Dương giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu. Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới, chiếm khoảng 6-7% nhu cầu năng lượng toàn cầu, sau Trung Quốc và Mỹ.

Khoảng 85% lượng dầu thô và 55% lượng khí tự nhiên nhập khẩu của Ấn Độ được vận chuyển qua các tuyến hàng hải dễ bị tổn thương như eo biển Hormuz và eo biển Malacca. Ngoài ra, Ấn Độ Dương còn là tuyến vận tải quan trọng đối với các chuyến hàng năng lượng đến Đông Á và châu Âu.

Mỗi năm, hơn 100.000 tàu thuyền đi qua Ấn Độ Dương, vận chuyển khoảng 46% khối lượng thương mại toàn cầu và 50% lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển mỗi ngày trong điều kiện hòa bình.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải đường biển dài khiến hoạt động cung ứng năng lượng dễ bị ảnh hưởng bởi cướp biển, xung đột và các điểm nghẽn hàng hải. Những cuộc tấn công gần đây tại eo biển Hormuz, trong đó có vụ một tàu chở LNG hướng đến Ấn Độ bị tên lửa tấn công và bốc cháy, càng cho thấy nhu cầu xây dựng các trung tâm logistics và tiếp nhiên liệu thay thế.

Cảng quốc tế và trung tâm logistics là trọng tâm dự án

Khác với các dự án phát triển du lịch vốn là thế mạnh của Maldives, MEG tập trung vào xây dựng một cảng trung chuyển quốc tế kết hợp khu công nghiệp và hạ tầng logistics.

Cơ sở này dự kiến cung cấp các dịch vụ lưu trữ nhiên liệu, tiếp nhiên liệu, bốc dỡ hàng hóa, sửa chữa tàu và hỗ trợ vận tải biển. Nhờ đó, tàu thuyền có thể bổ sung nhiên liệu và hàng hóa tại một vị trí chiến lược trên Ấn Độ Dương, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những khu vực có rủi ro địa chính trị cao.

Mohamed Ali Janah, Cố vấn trưởng về Thương mại và Đầu tư của Tổng thống Maldives, cho biết sự tham gia đầu tư của UAE có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh những bất ổn tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh đây là dự án mang lại lợi ích cho cả Maldives và các đối tác, thay vì chỉ là một khoản đầu tư một chiều.

Ngoài cảng biển và khu logistics, dự án còn bao gồm bất động sản ven biển, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf 18 lỗ và vườn thực vật. Tuy nhiên, hạ tầng cảng quốc tế và lưu trữ nhiên liệu mới là những cấu phần có ý nghĩa chiến lược đối với thương mại và an ninh năng lượng.

Các dự án LNG tại châu Phi có thể bổ trợ cho vai trò của Maldives

Triển vọng phát triển MEG còn gắn với sự gia tăng đầu tư vào các dự án năng lượng tại Đông Phi, đặc biệt là Mozambique - quốc gia đang nổi lên như một trung tâm xuất khẩu LNG tiềm năng.

Tập đoàn ADNOC của UAE đang tham gia đầu tư vào lĩnh vực LNG tại Mozambique, tạo nên mối liên hệ chiến lược với khoản đầu tư của UAE tại Maldives.

Trong khi đó, TotalEnergies của Pháp đã khởi động lại dự án Mozambique LNG trị giá 20 tỷ USD tại tỉnh Cabo Delgado sau gần 5 năm đình trệ do tình hình bất ổn an ninh. Dự án dự kiến đi vào hoạt động năm 2029.

Tại Mozambique, Eni của Italy cũng đã bắt đầu hoạt động khoan thương mại trong khuôn khổ dự án Coral North. Dự án Coral South hiện hữu đã xuất khẩu hơn 175 chuyến hàng LNG.

Sự phát triển của các dự án LNG tại Đông Phi có thể tạo thêm nguồn hàng và nhu cầu vận tải, qua đó nâng cao vai trò của các trung tâm logistics chiến lược tại Ấn Độ Dương.

Triển vọng

MEG có tiềm năng đưa Maldives trở thành một mắt xích mới trong mạng lưới vận tải và cung ứng năng lượng quốc tế, kết nối các nhà khai thác tại Trung Đông, châu Phi với những thị trường tiêu thụ lớn tại Nam Á và Đông Á.

Tuy nhiên, khả năng Maldives trở thành một trung tâm trung chuyển quy mô lớn như Singapore vẫn cần thời gian kiểm chứng. Hiệu quả của dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng cảng, năng lực lưu trữ và cung ứng nhiên liệu, khả năng thu hút các hãng vận tải cũng như diễn biến địa chính trị trong khu vực.

Nếu được triển khai thành công, MEG không chỉ giúp Maldives khai thác lợi thế vị trí địa lý mà còn góp phần đa dạng hóa hạ tầng logistics, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng năng lượng trước các gián đoạn hàng hải toàn cầu.

Nh.Thạch