Siêu bão mạnh nhất thế giới 2026 Champi đi về đâu, liệu có đổ bộ Đài Loan?

Siêu bão Champi mạnh đến mức nào?

Sức gió gần 300 km/h đã đưa siêu bão Champi lên mức mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2026, giữ cùng vị trí với siêu bão Sinlaku hồi tháng 4.

Hôm nay, 22/10, khi đã không còn ở cường độ cực đại, Champi vẫn đang có sức gió khoảng 250 km/h, vẫn là siêu bão.

Ảnh vệ tinh cho thấy bão Champi có con mắt tròn xoe. Ảnh: Bộ Chỉ huy Khí tượng và Hải dương học Hải quân Mỹ.

Có một điều rất ấn tượng ở siêu bão Champi, đó là mắt nó rất to. Bình thường, bão mạnh thường có mắt rất nhỏ, được gọi là mắt lỗ kim, với đường kính không lớn hơn 16 km.

Vậy mà siêu bão Champi lại có đường kính mắt lên tới 72 - 80 km. Theo trang khí tượng Backpirch Weather, siêu bão Champi có thể đã đạt đến cường độ tối đa về mặt lý thuyết mà một cơn bão có mắt to như vậy có thể đạt được trên Trái Đất.

Siêu bão Champi với con mắt trông khá rùng rợn. Ảnh: Yahoo!

Champi đang đi hướng nào? Có đổ bộ Đài Loan như dự báo ban đầu?

Một số dự báo của vài ngày trước cho rằng bão Champi có thể đi vào Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, dự báo hiện tại cho thấy Champi có thể ngoặt rất "gắt" khi đến sát Đài Loan.

Cụ thể, bão có thể áp sát Đài Loan vào ngày mai, 23/10, với sức gió 195 - 205 km/h (cấp 16 - 17) sau đó "bẻ lái" và tăng tốc đi theo hướng Đông Bắc, về phía Nhật Bản.

Khi đến sát Nhật Bản vào ngày 25 - 26/10, có thể bão Champi đã suy yếu đáng kể.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của siêu bão Champi. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Như vậy, bão Champi hiện được dự báo sẽ không đổ bộ Đài Loan, nhưng vì cơn bão này rất lớn, bán kính ảnh hưởng là khoảng 300 km, nên trong ngày mai, hoàn lưu của bão có thể sẽ bao trùm toàn bộ Đài Loan, theo trang Foreigners in Taiwan.

Người dân đi mua đồ ở một khu chợ tại Đài Loan vào ngày 21/10 khi bão Champi tiến đến gần. Ảnh: CNA.

Theo Cơ quan Thời tiết Trung ương (CWA) ở Đài Loan, ảnh hưởng mạnh nhất của bão Champi đối với Đài Loan sẽ xảy ra trong ngày 23 - 24/10, với nguy cơ mưa rất lớn, thông tin được đăng trên Taipei Times. Người nào đi ra những khu vực ven biển đã bị hạn chế có thể bị phạt đến 250.000 Tân Đài tệ (khoảng 200 triệu đồng).