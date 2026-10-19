Siêu bão Champi tiến gần Biển Đông, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Bão Champi đang đi về hướng nào?

Một cơn bão rất mạnh đang di chuyển trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, với hướng đi tiến gần đến Biển Đông. Đó là Champi, cơn bão đã đạt cấp siêu bão khi đi qua gần đảo Guam.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ (JTWC), ngày 18/10, Champi có lúc đạt sức gió khoảng 270 km/h. Sau khi giảm cường độ một chút, bão được dự báo mạnh trở lại trong hôm nay, 19/10, với sức gió có thể đạt khoảng 240 km/h.

Dự báo bão Champi sẽ tiến sát đến Đài Loan (Trung Quốc) vào khoảng ngày 24/10.

Vị trí hiện tại và đường đi dự báo của bão Champi vào sáng nay, 19/10. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Bão có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Theo các dự báo hiện tại, khả năng lớn là bão Champi không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu bão có thể ảnh hưởng đến phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn.

Đối với đất liền Việt Nam, hiện chưa có dấu hiệu Champi gây ảnh hưởng trực tiếp. Nếu có một phần ảnh hưởng gián tiếp thì có thể chỉ là ở miền Bắc càng ít mây, càng nóng mà thôi.

Gió mạnh do bão Champi làm sập một phần mái của một khu bán hàng ở Guam. Ảnh chụp ngày 18/10. Ảnh: David Castro/ The Guam Daily Post.

Dự báo bão Champi sẽ tan dần từ khoảng ngày 25/10.

Cũng đúng vào khoảng thời gian đó thì miền Bắc có thể đón không khí lạnh; Hà Nội có khả năng giảm nhiệt rõ hơn vào ngày 26 - 27/10. Tuy nhiên, đây là xu thế đã được dự báo là do không khí lạnh, không hẳn là bão Champi tan khiến Hà Nội chuyển mát.