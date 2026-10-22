Siêu bão Champi suy yếu, không đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 22/10, tâm siêu bão Champi ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500 km về phía Đông Nam. Bão mạnh cấp 16, giảm 1 cấp so với ngày 21/10, giật trên cấp 17.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ. Đến sáng 23/10, khi tiến đến vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão có khả năng giảm còn cấp 14-15, không còn ở cấp siêu bão.

Đến khoảng ngày 25/10, siêu bão Champi dự kiến đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó chuyển hướng Đông Bắc, hướng về Nhật Bản. Bão tiếp tục suy yếu và có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10 khi ảnh hưởng đến khu vực này.

Mặc dù không đi vào Biển Đông, với cường độ còn mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi có thể tác động đến vùng biển phía Bắc Biển Đông trong 1-2 ngày tới.

Cụ thể, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m. Riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2 đối với vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão Champi để cập nhật thông tin, cảnh báo kịp thời.