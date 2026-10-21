Siêu bão Champi mạnh nhất năm 2026 bất ngờ đổi hướng: Điều gì đang xảy ra?

Tin mới nhất siêu bão Champi

Theo dự báo thời tiết sáng nay (21/10), siêu bão Champi có vị trí khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 130,2 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Hiện siêu bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam.

Theo các số liệu phân tích vệ tinh mới nhất, siêu bão Champi có sức gió mạnh nhất khoảng 210 km/giờ, áp suất khí quyển tại tâm giảm xuống tới 900 hPa. Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ.

Đáng chú ý với số liệu phân tích hiện nay, siêu bão Champi hiện được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt qua cường độ của siêu bão Sinlaku.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy siêu bão CHAMPI hiện tại có cấu trúc của một siêu bão rất mạnh và tổ chức tốt, với mắt bão rộng khoảng 80 km, rõ nét và khá đối xứng.

Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão Champi lúc 7h ngày 21/10/2026.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, theo phân tích trường dòng dẫn quy mô lớn ở các mực 500-700 hPa, Champi hiện nằm ở phía Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29–30°C, là điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão vẫn có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20–25 km/giờ.

Dự báo từ ngày 22/10, Champi có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển về phía Bắc và đi vào khu vực có nhiệt độ mặt nước biển thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu dần.

So với các phiên dự báo 2 ngày qua, dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,… đã có xu hướng thống nhất hơn về kịch bản đường đi của Champi, theo đó bão ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão Champi được dự báo giảm xuống khoảng cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dự báo thời tiết đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão Champi tiếp tục suy yếu, với cường độ dự báo khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng nhận định, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16-17, bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông. Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Siêu bão Champi đạt sức gió cực đại 296 km/h, trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2026, nhưng được dự báo suy yếu trong 1-2 ngày tới. Ảnh: JTWC.

Chuyên gia dự báo thời tiết của CWA Cheng Chieh-jen cho biết, Champi đã mạnh lên và mở rộng kích thước trong 12 giờ trước đó. Sự suy yếu của hệ thống áp cao Thái Bình Dương khiến đường đi dự kiến của Champi thay đổi. Bão có khả năng chuyển hướng lên phía bắc gần đảo Ishigaki của Nhật Bản trước khi lướt qua vùng biển phía đông bắc Đài Loan (Trung Quốc).

CWA nhận định, Champi có thể vẫn duy trì cường độ bão mạnh khi tiến gần khu vực này. Cơ quan khí tượng có thể phát cảnh báo bão trên biển sớm nhất vào tối 22/10, tiếp đó là cảnh báo trên đất liền vào tối 23/10 hoặc ngày 24/10, tùy diễn biến thực tế.

Đáng chú ý, theo Lao Động, một kịch bản khác cho rằng áp cao có thể mở rộng trở lại về phía Tây trong khoảng 2 ngày tới, khiến siêu Champi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc thay vì đổi hướng. Nếu kịch bản này xảy ra, bão có thể hướng về Đài Loan (Trung Quốc) hoặc Trung Quốc đại lục.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 22/10

- Khu vực Bắc Bộ: Thời tiết khu vực này có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều 21/10 đến sáng 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Đêm 20/10 có mưa vài nơi, từ chiều 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ:

+ Ngày 21/10: Khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

+ Đêm 21 và ngày 22/10: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm 21/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Nam Bộ và và Lâm Đồng: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/10 đến ngày 30/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế thời kỳ 2-3 ngày cuối có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều và tối 23/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.