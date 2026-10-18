Siêu bão Champi mạnh cấp 16, ít khả năng đi vào Biển Đông

Dự báo về đường đi siêu bão Champi.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão có khả năng duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng hai ngày tới. Từ ngày 21/10, bão suy yếu dần xuống cấp 15, giật trên cấp 17.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xác suất bão Champi đi vào khu vực đông bắc Biển Đông chỉ khoảng 10-20%, trong khi khả năng bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc) và các tỉnh ven biển Trung Quốc lên tới 80-90%.

Các trung tâm dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ cũng có chung nhận định, khoảng ngày 23/10, siêu bão Champi có khả năng đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), với cường độ còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Đáng chú ý, dù ít khả năng đi vào Biển Đông, hoàn lưu của siêu bão vẫn có thể gây ảnh hưởng đến điều kiện thời tiết trên biển. Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão sẽ khiến gió tại khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông mạnh lên cấp 6.

Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc trên khu vực phía bắc Biển Đông có khả năng mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Champi để cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo trong những ngày tới.

Theo thông tin chính thức từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tên bão Champi do Lào đề xuất, nằm trong danh sách tên bão quốc tế được Ủy ban Bão ESCAP/WMO thông qua để sử dụng tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông.