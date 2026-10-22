Siêu bão Champi mạnh cấp 16, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 10h 22/10, siêu bão Champi có vị trí khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Như vậy, siêu bão đã giảm 1 cấp so với ngày 21/10.

Hiện, siêu bão Champi còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/h. Đến sáng mai (23/10), khi di chuyển tới vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan, cường độ siêu bão Champi khả năng giảm còn cấp 14-15 (dưới cấp siêu bão).

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. (Nguồn: NCHMF)

Đến khoảng 25/10, bão Champi đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc sau chuyển thành Đông Bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng tới Nhật Bản, cường độ bão Champi giảm còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng, trong 1-2 ngày tới, hoàn lưu phía Tây của siêu bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở phía Đông của vùng biển khu vực Bắc Biển Đông. Với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4-6m, biển động rất mạnh”, cơ quan khí tượng thông tin.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Ngoài ra, nhận định tình hình mưa bão trong 1 tháng tới (từ nay đến 22/11), Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, mưa diện rộng vẫn có thể xuất hiện trên toàn quốc. Trong đó, mưa vừa, mưa to khả năng xảy ra tập trung tại Trung Bộ