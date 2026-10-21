Siêu bão Champi không vào Biển Đông, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 21/10, tâm siêu bão Champi ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 130,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 210 km/giờ, áp suất khí quyển giảm xuống 900 hPa.

Hình ảnh trên vệ tinh của siêu bão Champi lúc 7h ngày 21/10/2026.

Với cường độ này, Champi tương đương siêu bão cấp 5 theo phân loại của cơ quan khí tượng Mỹ, được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, vượt siêu bão Sinlaku.

Ảnh vệ tinh cho thấy Champi có cấu trúc tổ chức tốt, mắt bão rộng khoảng 80 km, khá rõ nét và đối xứng. Bão đang hoạt động trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 29 - 30 độ C, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì cường độ mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão có khả năng duy trì cường độ cấp 17, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ. Từ ngày 22/10, bão có xu hướng chuyển dần sang hướng Tây Bắc. Khi di chuyển lên phía Bắc, đi vào vùng biển có nhiệt độ thấp hơn, cường độ bão được dự báo suy yếu.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi.

Theo các kịch bản dự báo mới nhất của nhiều cơ quan khí tượng quốc tế, đường đi của Champi đang có xu hướng thống nhất hơn so với những ngày trước. Bão ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Đến khoảng ngày 24/10, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc), Champi được dự báo suy yếu còn khoảng cấp 10, giật cấp 13, sau đó có khả năng chuyển hướng Đông Bắc, di chuyển về phía Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến ngày 25/10, khi tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, bão tiếp tục suy yếu, cường độ dự báo còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, theo dự báo hiện nay, siêu bão Champi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do bão có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía Tây của bão vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m tại khu vực Đông Bắc vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.