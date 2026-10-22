Siêu bão Champi không đi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vào 10h ngày 22/10, siêu bão Champi có vị trí tại khoảng 20,6 độ vĩ Bắc, 125,7 độ kinh Đông, cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. So với ngày 21/10, cường độ bão đã giảm 1 cấp. Hiện tâm siêu bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam.

Hình ảnh siêu bão Champi. Ảnh: GSTTVN

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Champi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Đến sáng 23/10, khi tiến tới vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão có khả năng suy yếu xuống cấp 14-15, không còn duy trì cường độ siêu bão.

Khoảng ngày 25/10, Champi dự kiến đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó chuyển hướng Đông Bắc, tiến về phía Nhật Bản. Trong quá trình di chuyển, bão tiếp tục suy yếu; khi ảnh hưởng đến Nhật Bản, cường độ dự kiến giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, siêu bão Champi được dự báo không di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do bão vẫn có cường độ rất mạnh và phạm vi hoàn lưu rộng, trong 1-2 ngày tới, hoàn lưu phía Tây của bão có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Cụ thể, khu vực phía Đông của vùng biển phía Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Khu vực phía Đông Bắc của vùng biển phía Bắc Biển Đông gió có thể mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông ở cấp 2; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông ở cấp 3.

Hiện, cơ quan khí tượng vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.