Siêu bão Champi ít khả năng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 18/10, siêu bão Champi đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách phía Đông Philippines khoảng 2.700 km. Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 142 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi.

Trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão được dự báo duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17 trong khoảng 2 ngày tới, sau đó suy yếu dần từ ngày 21/10. Khi tiến đến khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão vẫn có thể mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng siêu bão Champi đi vào Biển Đông hiện ở mức thấp. Xác suất bão đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông khoảng 10 - 20%, trong khi khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực ven biển Trung Quốc ở mức 80 - 90%.

Nhận định này tương đồng với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Theo đó, khoảng ngày 23/10, siêu bão Champi có khả năng đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, hoàn lưu siêu bão Champi vẫn có thể khiến gió trên vùng biển phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới.

Dự báo khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Trong các ngày 23 - 24/10, gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc Biển Đông có thể mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão Champi để cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.