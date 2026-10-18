Siêu bão Champi hướng về Đài Loan (Trung Quốc), khả năng vào Biển Đông 10-20%

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay 18/10, một cơn bão rất mạnh mang tên Champi đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 30 hoạt động trên khu vực này.

Lúc 13h cùng ngày, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc, 142 độ kinh Đông, với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ở ngưỡng siêu bão. Hiện, siêu bão Champi còn cách phía Đông Philippines khoảng 2.700km.

Dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về đường đi siêu bão Champi. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cường độ mạnh nhất của bão được dự báo duy trì ở cấp 16, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 2 ngày tới, Champi tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Từ ngày 21/10, bão có xu hướng suy yếu dần, xuống khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Khi di chuyển tới khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão được dự báo vẫn ở mức cấp 15, giật trên cấp 17.

Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió giật cấp 10

Cơ quan khí tượng nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại, siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Xác suất bão đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông hiện ở mức thấp, khoảng 10-20%. Trong khi đó, khả năng bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và các tỉnh ven biển Trung Quốc, được đánh giá ở mức 80-90%.

Nhận định này cũng tương đồng với dự báo của các trung tâm dự báo bão Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Các cơ quan này đều dự báo khoảng ngày 23/10, siêu bão Champi có thể đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, dù ít khả năng đi vào Biển Đông, với cường độ dự báo còn mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, hoàn lưu siêu bão Champi vẫn có thể khiến gió trên khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới.

Cụ thể, khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía Tây của bão có thể ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc vùng Đông Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6.

Đến ngày 23-24/10, gió Đông Bắc trên khu vực phía Bắc Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão Champi để cập nhật các dự báo trong thời gian tới.