Siêu bão Champi hướng về Đài Loan (Trung Quốc), ít khả năng vào Biển Đông

Siêu bão Champi di chuyển hướng Tây Bắc, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh chụp lại màn hình ứng dụng Zoom Earth lúc 17 giờ ngày 18-10

Chiều 18-10, một cơn bão rất mạnh có tên Champi đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Đây là cơn bão thứ 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, lúc 13 giờ ngày 18-10, tâm bão ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 142 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ở ngưỡng đầu cấp siêu bão. Tâm bão còn cách phía Đông Philippines khoảng 2.700km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/giờ, hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão có cường độ mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17 và duy trì cường độ này trong khoảng 2 ngày tới. Từ ngày 21-10, bão suy yếu dần, xuống khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Khi di chuyển đến khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc), bão Champi còn mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam nhận định, khả năng bão Champi đi vào Biển Đông có xác suất thấp. Xác suất bão vào phía Đông Bắc Biển Đông chỉ khoảng 10-20%. Trong khi đó, xác suất bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực ven biển Trung Quốc có xác suất 80-90%.

Nhận định của cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam cũng phù hợp với dự báo của các trung tâm dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Các trung tâm này dự báo khoảng ngày 23-10, siêu bão Champi sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, với cường độ dự báo có thể duy trì ở cấp 15, giật trên cấp 17, hoàn lưu bão vẫn có thể khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông mạnh lên trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo.

Khoảng ngày 21-10, hoàn lưu phía Tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Trong các ngày 23 và 24-10, gió Đông Bắc ở khu vực phía Bắc Biển Đông có thể mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.