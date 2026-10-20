Siêu bão Champi giật lên tới 230km/h, mạnh lên gần Biển Đông

Theo tin bão mới nhất từ Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), siêu bão Champi đang mạnh lên gần Biển Đông, bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines. Tính đến 8h sáng nay (theo giờ địa phương), vị trí tâm siêu bão Champi ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc - 135,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), cách miền Trung Luzon khoảng 1.440 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 185 km/h, giật lên tới 230 km/h. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hệ thống có cấu trúc xoáy rõ rệt, vùng mây đối lưu phát triển mạnh quanh tâm bão.

Siêu bão Champi gây biển động, sóng lớn cho khu vực Biển Đông. Ảnh: PV

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) dự báo cơn bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xu hướng mạnh lên trong 24 giờ tới. Sức gió cực đại vùng gần tâm bão có thể đạt tới 270 km/h trước khi bắt đầu suy yếu vào khoảng 3 ngày tới.

Trên Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay 20/10, vùng biển từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 2 ngày tới, siêu bão Champi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và còn có thể mạnh lên tới cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão khả năng duy trì cường độ đến ngày 22.10.

"Từ khoảng chiều và đêm ngày 22.10, siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và có khả năng đổi hướng. Hiện nay, các cơ quan khí tượng trên thế giới đều nhận định siêu bão Champi di chuyển hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên diễn biến sau đó về khu vực đổ bộ của siêu bão này lại chưa thực sự đồng nhất" - ông Tuấn Anh cho hay.

Ông Tuấn Anh cho biết, cơ quan khí tượng tiếp tục nhận định siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

"Tuy nhiên cần lưu ý là cường độ bão dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Vì thế, mặc dù ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của siêu bão Champi sẽ gây ra gió mạnh dần lên ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày sắp tới" - ông Tuấn Anh phân tích.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Xu thế thời tiết biển, từ tháng 10 - 12/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông có 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn). Từ nay đến hết tháng 10/2026, chưa có dấu hiệu bão hoạt động trên Biển Đông.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên khu vực Biển Đông đã có 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới bao gồm 5 cơn bão và 3 cơn áp thấp nhiệt đới, ít hơn 3 cơn so với năm 2025 và xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm cùng kỳ có khoảng 5,9 cơn bão và 2,6 áp thấp nhiệt đới.