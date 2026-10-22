Siêu bão CHAMPI giảm cấp cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ 22/10, siêu bão CHAMPI có vị trí khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16 (giảm 1 cấp so với ngày hôm 21/10), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông Nam.

Dự báo, trong 24 giờ tới siêu bão CHAMPI di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/h, đến sáng 23/10, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão CHAMPI có khả năng giảm còn cấp 14-15 (dưới cấp siêu bão), đến khoảng ngày 25/10, bão đổi hướng, di chuyển Bắc sau chuyển thành Đông Bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu, khi ảnh hưởng tới Nhật Bản cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy siêu bão CHAMPI sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng trong 1-2 ngày tới hoàn lưu phía Tây của siêu bão CHAMPI có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực phía Đông của vùng biển phía Bắc Biển Đông; khu vực phía Đông Bắc của khu vực Bắc của Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao từ 4-6m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão CHAMPI.