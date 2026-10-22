Siêu bão Champi gây gió mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối nay

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trưa 22-10, siêu bão Champi cách Đài Loan khoảng 600km về phía Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (195km/h), giật trên cấp 17 (280km/h).

So với ngày hôm qua, siêu bão Champi đã giảm một cấp. Trên ảnh vệ tinh hiện nay, mắt bão vẫn rõ nét, rộng khoảng 60km. Hoàn lưu mây siêu bão bắt đầu bao trùm Đài Loan và phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).

Siêu bão Champi có thể gây sóng lớn, gió mạnh trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Các cơ quan dự báo khí tượng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… đều chung nhận định kịch bản về việc siêu bão Champi ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc).

Dù không đi vào Biển Đông, song với gió bão mạnh cấp 16-17 (184 - 220km/h), bán kính ảnh hưởng rộng thì hoàn lưu phía Tây của siêu bão Champi sẽ gây gió mạnh ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 22-10 nhận định, ở phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông trong chiều và tối nay có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ngày và đêm 23-10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng phía Đông Bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m, riêng vùng biển phía Đông Bắc cao 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.