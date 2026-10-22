Siêu bão CHAMPI gây biển động mạnh

Siêu bão đang tiến gần đảo Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới siêu bão CHAMPI di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 15-20km/h, đến sáng mai, 23/10, khi di chuyển tới vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ siêu bão CHAMPI có khả năng giảm còn cấp 14-15 (dưới cấp siêu bão), đến khoảng ngày 25/10 đổi hướng di chuyển Bắc sau chuyển thành Đông Bắc hướng về phía Nhật Bản, cường độ tiếp tục suy yếu, khi ảnh hưởng tới Nhật Bản cường độ bão giảm còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy siêu bão CHAMPI sẽ không di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, bán kính ảnh hưởng rộng trong 1-2 ngày tới, hoàn lưu phía Tây của siêu bão CHAMPI có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9 kèm sóng biển cao 2-4m ở khu vực Đông của vùng biển phía Bắc Biển Đông, với khu phía Đông Bắc của khu vực Bắc của Biển Đông, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông cấp 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.