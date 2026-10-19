Siêu bão Champi duy trì sức gió mạnh, dự báo đổi hướng trong những ngày tới

Theo thông tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia vào chiều 19/10, bão Champi đạt cường độ siêu bão cấp 16. Trong đêm 18/10 và sáng 19/10, bão suy yếu xuống cấp 15, trước khi mạnh trở lại cấp 16 vào trưa cùng ngày, với sức gió giật trên cấp 17.

Lúc 13h ngày 19/10, tâm siêu bão Champi nằm ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 138,5 độ Kinh Đông. Bão ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 1.700km về phía Đông Đông Nam và cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) hơn 2.000km về phía Đông Nam.

Hình ảnh siêu bão Champi nhìn qua vệ tinh. Ảnh chụp màn hình vệ tinh

Dựa trên các số liệu phân tích trên cao của trường dòng dẫn quy mô lớn mực 1500-5000m, cho thấy, siêu bão Champi đang nằm ở phần phía Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, trên khu vực biển có nhiệt độ nước biển cao 29-30 độ C. Vì thế, trong 24 giờ tới, siêu bão Champi sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ còn có thể mạnh lên lên cấp 17, giật trên cấp 17.

Sau đó, siêu bão Champi còn duy trì cường độ cấp 16-17, giật trên cấp 17 đến chiều ngày 22/10; từ tối và đêm ngày 22/10 khi còn cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 5.000km về phía Đông Đông Nam. Nhiệt độ mặt nước biển giảm bớt xuống còn 27-28 độ C, thời điểm này lưỡi áp cao cận nhiệt đới cũng suy yếu siêu, bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và lúc này bão sẽ đổi hướng Tây Bắc (di chuyển lệch Bắc nhiều hơn).

Về khả năng ảnh hưởng đến đảo Đài Loan (Trung Quốc), các cơ quan khí tượng quốc tế hiện có những dự báo chưa thống nhất. Như cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định, khoảng ngày 24/10, siêu bão Champi có thể đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khi đó, dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ cho rằng, siêu bão có thể không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan mà di chuyển lên vùng biển phía Bắc hòn đảo, sau đó hướng về các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc.

Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng nhận định bão sẽ di chuyển lên vùng biển phía Bắc đảo, thay vì đổ bộ trực tiếp.

Còn theo dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) thì nhận định siêu bão Champi sẽ đi sạt qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), sau hướng về phía đất liền Trung Quốc chứ cũng không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Như vậy, hiện các dự báo về khu vực đổ bộ của siêu bão Champi là chưa thực sự thống nhất, tuy nhiên các dự báo đều có một điểm chung là nhận định bão ít khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta.